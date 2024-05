Charles Leclerc werd na afloop van het raceweekend in Imola in verlegenheid gebracht door zijn eigen hond, Leo. Het beestje maakt sinds kort deel uit van de Leclerc-familie, maar is duidelijk nog niet helemaal zindelijk. Onder het toeziend oog van Carlos Sainz legde Leo een drol neer in het midden van het paddock. De Spanjaard moest er van kokhalzen.

"Finishing off the weekend strong", zo schreef Sainz bij een video op zijn Instagram Stories, waarop te zien was hoe Leo Leclerc, de nieuwe hond van de Monegask, een drolletje had gedropt in het midden van het paddock. "Ik heb de plastic zakjes niet", zo zei Leclerc met enige schaamte. "Leo, niet in het midden van het paddock", zo zuchtte de Ferrari-coureur, die zich vervolgens afvroeg hoe hij die drol daar weg ging krijgen. "We hebben wat papier nodig", zo zei hij. Gelukkig schoot iemand van het Ferrari-personeel te hulp. Hij had twee papieren bekertjes waar hij het poepje van Leo tussenschoof.

Sainz maakt kokhalsgeluiden

Sainz was het er niet mee eens dat Leclerc de drol liet opruimen door een ander. "Pedro, dit is Charles zijn taak", zo klonk het uit de mond van de Spanjaard, die vervolgens kokhalsgeluiden begon te maken. "Heel erg bedankt, Pedro", zo liet een duidelijk opgeluchte Leclerc weten. De Monegask finishte overigens als derde tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Teamgenoot Sainz kwam niet verder dan de vijfde plaats. Beide heren hadden ongetwijfeld gehoopt op meer.

Lmao Carlos Sainz confronts Charles Leclerc for his dog Leo’s poop on the paddock

Shoutout to the guy who offers to clean it up for him 😂 pic.twitter.com/StuYqxh8Tb — Fred (@fredxhans) May 20, 2024

