De coureursmarkt richting 2025 draait op volle toeren en het wordt interessant om te zien waar de verschillende beschikbare stoeltjes mee gevuld gaan worden. Eén van de interessante namen is Oliver Bearman voor bijvoorbeeld het team van Haas. Guenther Steiner denkt dat er een mooie toekomst voor de jonge Brit ligt.

De pas achttienjarige Bearman werd in Saoedi-Arabië wegens de afwezige Carlos Sainz - die te maken had met een blindedarmontsteking - direct voor de leeuwen gegooid tijdens de laatste oefensessie op vrijdag. Een lastige situatie met een hoop druk, al viel snel genoeg te zien dat de Brit daar goed mee om weet te gaan. Hij werd tiende in de laatste oefensessie, terwijl hij in de kwalificatie later op die dag nét Q3 misliep met een elfde tijd. Vooral in de race gaf Bearman zijn visitekaartje af door in zijn eerste Grand Prix ooit als zevende over de streep te komen.

Bearman goede optie

Na zijn uitstekende optreden in Djedda is Bearman één van de favorieten om als nieuwkomer een zitje te bemachtigen voor 2024. Dat zou kunnen bij het team van Haas, waar Steiner voor dit seizoen vertrok als teambaas. Hij krijgt de vraag wat hij zou doen om het zitje van de naar Audi vertrekkende Nico Hülkenberg te vullen: "Ik denk dat het een goede zet is om voor Ollie Bearman te gaan. Hij heeft het goed gedaan bij Ferrari. Maar goed, het is maar één race", zo vertelt de voormalig teambaas in gesprek met The Red Flags-podcast. Bearman geldt inmiddels ook in de paddock als één van de favorieten voor het vacante stoeltje, zeker door de link van Ferrari met Haas.

De Italiaan dicht Bearman wel een mooie toekomst toe en noemt hem alvast in één adem met Max Verstappen. 'Hij weet zelf ook wel dat het een beetje vroeg is om te zeggen dat hij de nieuwe Max Verstappen is. Het is best mogelijk, maar die kans is 50/50. Je hebt geen garantie dat hij dat gaat zijn." Ook namen als Pierre Gasly en Esteban Ocon worden in verband gebracht met het Amerikaanse team, merkt Steiner op: "Ik denk wel dat er een goede wachtlijst is. De twee coureurs van Alpine zijn rond aan het kijken, al denk ik wel dat zij meer willen verdienen dan Haas kan betalen." Toch zouden ze eieren voor hun geld kunnen kiezen bij het mogelijk verliezen van een Formule 1-zitje: "Het geeft soms inderdaad wel wat macht. Het gaf mij macht met Nico [Hülkenberg]. Ik kon hem een kans geven om terug te komen [in de sport]. Dat is wat je dan kan bieden. Je wil graag meer geven, maar dat is er niet."

