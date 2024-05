Het Haas F1-team heeft juridische stappen genomen tegen Guenther Steiner, de man uit Tirol die tot afgelopen januari nog de teambaas was van de Amerikaanse renstal. Haas beweert dat Steiner zonder toestemming zijn boek op de markt heeft gebracht.

Het nieuws komt nog geen twee weken nadat Steiner een rechtszaak tegen Haas aanspande. Uit documenten van de rechtbank in Charlotte, North Carolina, blijkt die zaak te gaan om onbetaald geld (commissie) van 2021 tot en met 2023. Steiner zou daarnaast van mening zijn dat Haas via merchandise en andere reclame op een onrechtmatige manier gebruik heeft gemaakt van zijn naam en persoonlijkheid. Steiner is, dankzij de Netflix-docuserie Drive to Survive en zijn uitspraken, misschien wel de populairste en bekendste teambazen van de afgelopen jaren. "Na jaren de voordelen te hebben geaccepteerd van de reputatie, ervaring en diepe connecties van de heer Steiner binnen de sport, kan Haas F1 de heer Steiner niet de voordelen onthouden die hij heeft verdiend," zo luidt het rapport, geciteerd door CourtHouseNews.

Tenminste 4,5 miljoen dollar verdiend

Haas heeft nu besloten zelf een rechtszaak aan te spannen tegen Steiner. Volgens documenten van het Central District van Californië beweert Haas dat Steiner en zijn uitgever Ten Speed Press onrechtmatig hebben gehandeld door foto's te publiceren in Steiners eigen geschreven boek, Surviving to Drive, en deze zijn volgens Haas in strijd met de handelsmerkregels, zo meldt Autosport. "In 2023 heeft Steiner, zonder toestemming of goedkeuring van Haas Automation, een publicatie met de titel 'Surviving to Drive' geschreven, op de markt gebracht, gepromoot, verkocht, gedistribueerd en daarvan geprofiteerd. In deze publicatie werden de Haas Automation-handelsmerken en de Haas Automation Trade Dress op onwettige wijze gebruikt en weergegeven, en dat gebeurt nog steeds, voor persoonlijk financieel gewin en ongeoorloofde verdiensten van Steiner." Haas beweert hier nooit mee te hebben ingestemd en zou Steiner voorafgaand aan de rechtszaak ervan op de hoogte hebben gesteld, maar de voormalig teambaas zou geen actie hebben ondernomen om zijn inbreuk makende handelingen te staken of te beperken. Steiner zou tenminste vier en een half miljoen dollar hebben verdiend met zijn boek en Haas eist nu een schadevergoeding.

