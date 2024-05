Voor het F1-seizoen van 2026 moet een nieuw Concorde Agreement worden getekend door de tien huidige teams in de koningsklasse. Er kunnen echter afspraken gemaakt gaan worden die niet alleen ongunstig zijn voor Red Bull, maar ook voor Andretti-Cadillac.

Het Concorde Agreement is een contract tussen de FIA, de constructeurs in de Formule 1 en de Formula One Group. Hieraan staat onder welke voorwaarden de teams met elkaar de strijd aangaan op de baan, en hoe de opbrengsten van uitzendrechten en het prijzengeld verdeeld wordt. Momenteel wordt er onder een achtste versie van het Concorde Agreement geracet in de koningsklasse. De eerste werd door de teams ondertekend in 1981. Vanaf 2026 zal een negende versie van het verdrag, waarvan de kleine details geheim horen te blijven, ingaan voor een periode van vijf jaar.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen begrijpt keuze Audi voor Hülkenberg wel: 'Nico weet waar hij het over heeft'

Andretti-Cadillac

De FIA begon twee jaar geleden aan een proces om nieuwe teams in de Formule 1 toe te laten en uiteindelijk kreeg alleen Andretti groen licht. De internationale autosportbond zou graag het startveld naar 22 auto's willen uitbreiden, zeker omdat Andretti vanaf 2028 Cadillac meebrengt als motorfabrikant. Liberty Media en Formula One Management (FOM), de commerciële kant van het wereldkampioenschap, hebben Andretti echter afgewezen, en de tien huidige teams lijken niet hun prijzengeld met een elfde partij te willen delen. Andretti is naar de United States House Committee on the Judiciary gestapt en Amerikaanse politici zijn nu een onderzoek gestart en eisen antwoorden. Volgens een eerder rapport van Motorsport Week wordt gepoogd de intrede van Andretti permanent onmogelijk te maken door de limiet van het aantal teams terug te brengen van twaalf naar tien in het nieuwe Concorde Agreement. Als dit niet lukt, zullen ze de prijs om mee te mogen doen aan de Formule 1 omhoog gooien van 200 miljoen dollar naar mogelijk 600 miljoen of zelfs een miljard dollar.

OOK INTERESSANT: Norris eerlijk over band met Verstappen: "We zijn geen beste vrienden"

VCARB

Naar verluidt wordt er voor het nieuwe verdrag ook gekeken naar de constructie van zusterteams. Momenteel is Red Bull niet alleen de eigenaar van Red Bull Racing waar Max Verstappen en Sergio Pérez voor uitkomen, maar ook van RB waar Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo actief zijn. Ook al zijn er wel strikte afspraken over wat je qua data wel en niet mag delen met een ander team, toch wordt het als oneerlijk beschouwd dat Red Bull in feite twee Formule 1-renstallen in bezit heeft. Zo noemde McLaren-CEO Zak Brown de constructie van de energiedrankfabrikant al "een grote zorg voor de gezondheid van de sport en de eerlijkheid van de sport". Als in het nieuwe Concorde Agreement wordt afgesproken dat zusterteams niet meer zijn toegestaan, dan zal Red Bull noodgedwongen het team van RB moeten verkopen. Het is dan haar juniorteam, waar onder andere Red Bull-junioren Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alexander Albon en Yuki Tsunoda zijn begonnen, kwijt.

Gerelateerd