Hoewel regerend wereldkampioen Max Verstappen geen fan is van veel rijderswisselingen, moet de Nederlander toegeven dat Audi met het aantrekken van Nico Hülkenberg wel raak heeft geschoten. De Duitser is in de ogen van Verstappen precies wat het startende team nodig heeft.

Vanaf 2026 treedt Audi officieel aan binnen de Formule 1 met haar eigen team. Dat heet op dit moment nog Sauber, maar zal vanaf het nieuwe motorreglement getransformeerd zijn naar de Duitse brigade. Op dit moment is het team nog druk bezig met de voorbereidingen op dat nieuwe tijdperk Formule 1, waar ook nieuwe coureurs bij nodig lijken. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu besturen op dit moment de wagens van de Zwitserse formatie, maar met de komst van Hülkenberg, moet in ieder geval één van die twee coureurs rekening gaan houden met een vertrek.

'The Hulk' teruggehaald uit F1-pensioen

Hülkenberg werd in 2023 uit zijn Formule 1-pensioen gehaald, als vervanger van de onderpresterende Mick Schumacher bij Haas F1. Als teamgenoot van Kevin Magnussen presteert hij vaak op de zaterdagen en dat lijkt Audi ook te zijn opgevallen. De 36-jarige Duitser heeft nog altijd het lelijke record achter zijn naam staan als coureur met meeste starts in de sport, zonder een podiumplek.

'Hülkenberg heeft wat pech in zijn carrière gehad'

In gesprek Motorsport-Total wordt Verstappen gevraagd wat hij van de transfer vindt die in 2025 voltooid is. "Nico is een heel goede coureur. Op bepaalde momenten heeft hij misschien wat pech gehad in zijn carrière, waarbij hij misschien op het podium had moeten staan ​​en dan lukte het gewoon niet." Hoewel van Audi niet direct verwacht mag worden dat het mee zal doen om de zeges, vindt Verstappen wel dat The Hulk zijn kansen op een podiumplek vergroot bij het fabrieksteam: "Dus ik begrijp dat hij daarheen gaat en ik ben heel blij voor hem."

Broodnodige ervaring voor Audi

Hülkenberg heeft in zijn Formule 1 carrière bij veel verschillende teams gezeten en die ervaring kan Audi verder helpen. "Ik denk dat het altijd goed is om een ​​coureur als Nico in de auto te hebben in plaats van een rookie in te zetten. Nico zit al heel lang in de Formule 1 en weet echt waar hij het over heeft. Ik begrijp dus absoluut waarom Audi voor hem heeft gekozen en ook waarom Nico voor Audi heeft gekozen." Hülkenberg moest in het verleden vaak op zoek gaan naar een stoeltje, nu klopt een fabrieksteam bij hem aan. "Ik denk dat het beter is om minder vaak [van team red.] te wisselen. Maar soms heb je daar geen controle over."

