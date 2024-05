Als het aan Nico Hülkenberg ligt dan gaat Audi er alles aan doen om zich te verzekeren van de handtekening van Carlos Sainz. De Duitser en de Spanjaard waren al eens teamgenoten bij Renault en 'The Hulk' heeft dan ook een hele hoge pet op van de drievoudig racewinnaar.

Het team van Audi is op de achtergrond flink aan het bouwen aan de structuur die er vanaf 2026 moet gaan staan, het moment dat het team officieel mee gaat doen in de koningsklasse. Hülkenberg is daarvoor alvast naar het team gehaald, de Duitser zal namelijk vanaf 2025 onderdeel zijn van het team. Audi heeft volgens de geruchten ook haar pijlen gericht op Sainz, maar die zou meerdere opties hebben. Toch hoopt Hülkenberg dat de huidige Ferrari-coureur zal kiezen voor een Duits avontuur.

Herboren in Formule 1

De 36-jarige coureur was zelf al bezig met zijn F1-pensioen, totdat Haas bij hem aanklopte in 2023 om Mick Schumacher te vervangen. Inmiddels heeft 'The Hulk' zijn plekje weer helemaal verdiend en zal hij dus vanaf 2025 bij Sauber/Audi gaan rijden. "Sinds mijn terugkeer ben ik op een plek die me gelukkig maakt. Mentaal voel ik me goed, ik voel me weer jong, gemotiveerd, erg voorbereid op de baan", zo opent hij bij DAZN.

'Sainz is een ongelooflijke coureur'

Dat tweede stoeltje bij Audi, daar is nog geen naam voor bevestigd. In theorie hebben de huidige coureurs, Valtteri Bottas en Zhou Guanyu nog een kans daarop, maar de naam van Sainz is ook diverse keren in de media verschenen. Hülkenberg heeft in het verleden al met Sainz samengewerkt en staat niet onwelwillend tegenover een hereniging. "Ik hecht veel waarde aan Carlos, hij is een ongelooflijke coureur. We waren in 2018 al teamgenoten bij Renault en ik vond het leuk om een team met hem te delen. Als coureur wil je op sportief vlak je beste optie kunnen kiezen. Persoonlijk zou ik het geweldig vinden."

