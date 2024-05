Haas-coureur Nico Hülkenberg doet na afloop van de kwalificatie uit de doeken dat hij Max Verstappen nog even heeft geholpen tijdens zijn poleronde. De Nederlander wist uiteindelijk met een 1:14.746 de snelste tijd te rijden, maar het duo van McLaren zat er slechts één tiende achter.

De kwalificatie in Imola was er toch wel eentje om de vingers bij af te likken. Het had alles te maken met de onvoorspelbaarheid die in de lucht hing. Zo was Ferrari op vrijdag het snelst, maar liet McLaren op zaterdag weer tekenen van verbetering zien. Red Bull kende ook een beroerde vrijdag, maar wist zichzelf uiteindelijk ook te revancheren. Toch had de pole position er misschien niet ingezeten als 'The Hulk' nog even de helpende hand bood.

Cadeautjes

De hulp was overigens niet eenzijdig, want tegenover Sky Sports F1 onthult 'The Hulk' dat Verstappen eerder in de kwalificatie hem had geholpen. De Duitser moest alle zeilen bijzetten om Q3 te halen en kreeg een slipstream van de Nederlander. "Max en ik hebben elkaar geholpen deze kwalificatie, hij heeft me een paar keer geholpen in Q2 en ik heb hier iets teruggedaan. Soms heb je steun van collega's nodig", zo verklaart de 36-jarige coureur.

How did Hulkenberg help Verstappen? 💭 pic.twitter.com/GDNbPEdDc7 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 18, 2024

Won wat, maar verloor ook iets

Verstappen blikt na afloop op de persconferentie ook even terug op de hulp. "Ja, we waren al in Q2 en Q3 slipstream-maatjes. Dus ik gaf hem een 'tow' naar bocht 17, daarna gaf hij mij een slipstream op weg naar bocht 2. Ik denk dat ik een beetje te snel aankwam, want ik miste bocht 2 een beetje. Dus ik won wat, maar verloor een ook iets. Over het algemeen denk ik dat het me een beetje hielp. Maar als je het hele weekend aan het worstelen bent en het dan eindelijk goed komt, moet je op zoek gaan naar die kleine voordelen om te proberen voorop te blijven. En dat lukte heel goed", aldus Verstappen.

