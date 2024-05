Daar waar Max Verstappen met de pole position in Imola toch weer wat uit de hoge hoed wist te toveren, moest teamgenoot Sergio Pérez genoegen nemen met P11. De Mexicaan had net als Verstappen moeite met de RB20, maar daar waar de Limburger het wist om te draaien, bleef Pérez hangen in Q2.

Hoewel Red Bull Racing naar Imola is afgereisd met nieuwe onderdelen, moeten deze nog wel even op hun plek vallen. De concurrenten zaten het hele weekend namelijk al voor de regerend constructeurskampioen. Ferrari was op vrijdag het snelste, maar Red Bull is van vrijdag op zaterdag aan de slag gegaan om het tij te keren. De Nederlander kreeg weliswaar een slipstream tijdens zijn poleronde, maar de klachten leken wel als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen.

Foutjes tijdens kwalificatie

Dat lukte bij Pérez niet, hoewel hij ook steeds een beter gevoel met de RB20 kreeg. "Ik denk dat we wel wat vooruitgang boekte ten opzichte van VT3. We hebben de auto gedurende het hele weekend toch wel flink veranderd", zo wijst hij in gesprek met onder meer GPFans naar de geboekte progressie. Een minder rondje in Q1, zorgde er echter voor dat hij nogmaals aan de bak moest en dat had vervolgens weer invloed op Q2. "Helaas was mijn eerste ronde in Q1 niet ideaal en met die ronde dachten we dat we nog niet veilig zaten. Dus we hebben er een vers setje banden onder gezet. Daardoor hadden we wel een setje minder tijdens mijn laatste run [in Q2]." In Q2 ging het vervolgens ook niet volgens plan. "Met die nieuwe banden had ik net iets te veel grip aan de achterkant en blokkeerde ik mijn remmen in bocht zeven en verloor daar ongeveer twee tienden. Met het gegeven dat de marges erg klein waren, heb ik het simpelweg niet gehaald."

'Max boekte wel vooruitgang'

'Checo' zal een inhaalrace moeten gaan inzetten van P11 en dat wordt al lastig zat, want er zijn simpelweg niet zoveel plekken waar een inhaalactie kan worden ingezet. "Het is gewoon een erg lastig baantje, zeker om alles aan elkaar te knopen. We hebben heel veel verschillende settings geprobeerd, we hebben echt bijna alles gehad. Het was goed om te zien dat Max wel veel vooruitgang wist te boeken en van mijn kant van de garage ging het ook steeds beter, maar dat hebben we niet kunnen laten zien", aldus Pérez.

