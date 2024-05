Regerend wereldkampioen Max Verstappen blikt op de persconferentie na de kwalificatie in Imola tevreden terug. De Nederlander prijst vooral het team, die toch de tendens wist om te draaien. Zo zag het er niet naar uit dat de RB20 de snelste wagen was, maar wist de Limburger toch het rondje eruit te peuren.

De Tifosi had waarschijnlijk gerekend op een pole position van één van de Ferrari-coureurs, maar die kwam er uiteindelijk niet. Het duo van McLaren staat slechts binnen één tiende van de poletijd van de Nederlander en dus was het papaya-oranje team de echte uitdager. Ferrari heeft zich uiteindelijk moeten toeleggen op P4 voor Charles Leclerc en P5 voor Carlos Sainz.

'Ze leren het wel'

Niet iedereen was even blij met Verstappen als polesitter, zo legt de Nederlander uit: "Over het algemeen zijn de fans hier fantastisch, al heb ik nog wel iets grappigs meegemaakt tijdens de kwalificatie. We reden de pitstraat in en er waren een heleboel mensen aan het klappen, maar er was één iemand die deed hele andere dingen." Wat de specifieke fan deed, dat laat Verstappen niet weten, zijn reacties was wel erg duidelijk: "Dus ik heb m'n middelvinger opgestoken en het rondje erna was hij aan het klappen, dus ze leren het wel." Voor de Red Bull-coureur is het duidelijk, fans moeten coureurs simpelweg in hun waarde laten. "Het is heel makkelijk om onaardig te doen tegen coureurs, maar dat kan ik natuurlijk ook", aldus Verstappen.

