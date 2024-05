Red Bull-teambaas Christian Horner kan zijn geluk niet op met de pole position van Max Verstappen in Imola. De teambaas prijst vooral het werk van het team, want er moest wel wat tijd worden goedgemaakt. Uiteindelijk kon Verstappen het allemaal aan elkaar knopen, maar bleef Sergio Pérez achter in Q2.

Tot aan de kwalificatie was het nog niet het weekend van Red Bull Racing. Zo was Verstappen niet tevreden over de RB20, maar dat gevoel was op zaterdag al een heel stuk beter. Tijdens de kwalificatie moest de Limburger ervoor werken, maar uiteindelijk start hij zondag vanaf pole position. Toch is er ook een domper te verwerken en dat is dan vooral voor 'Checo'. De Mexicaan maakte een klein foutje in zijn snelle ronde en kon daar niet meer van herstellen. "Hij verloor wat tijd bij de eerste chicane, daardoor lag er enorm veel druk op de rest van het rondje. Hoewel hij wel tijd won in de rest van het rondje, was het simpelweg niet genoeg. Ik denk dat hij uiteindelijk iets minder dan één tiende tekort kwam. Het zijn hele kleine marges", zo legt de teambaas uit bij Viaplay.

Vannacht veel werk verlegd in de simulator

Aan de andere kant van pitbox kan er wel een klein feestje worden gevierd. "Dit was simpelweg buitengewoon", zo vertelt Horner met grote ogen over het rondje van Verstappen. "Gisteren waren we duidelijke zoekende en het team heeft een goed werk afgeleverd vannacht. Sebastien Buemi zat in het Verenigd Koninkrijk in de simulator tot aan de vroege uurtjes vanochtend en we hebben de auto verbeterd vandaag", zo wijst Horner naar het vele werk van vannacht. Uiteindelijk heeft dat zich uitbetaald: "We zagen dat al tijdens de derde training en het engineering-team heeft daar weer een schepje bovenop gedaan voor de kwalificatie."

Verstappen weergaloos

Toch was het niet alleen het team dat even de rug moest rechten, Verstappen heeft ook een goed rondje uit de RB20 geperst. "Natuurlijk, Max moest echt leveren, maar wauw. Het heeft dit echt uit de hoge hoed getoverd en je kon horen wat dit voor hem betekende. Hij laat niet heel vaak emotie zien na de kwalificatie, deze betekent echt veel voor hem." Wat betreft de race rekent Horner zich nog niet rijk, zo zijn de McLaren's en Ferrari's niet te onderschatten. "De McLaren's zijn snel, maar de Ferrari's ook. Die vier auto's zullen ons op de hielen zitten. Je kunt dus helemaal niets als vast gegeven aannemen. Het wordt een pittige race, maar we starten op de beste positie", aldus Horner.

