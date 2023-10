Remy Ramjiawan

Woensdag 25 oktober 2023 10:01

Volgens LastWordsOnSports zouden Nico Hülkenberg en Esteban Ocon in de belangstelling staan van Audi. Het Duitse merk stapt in 2026 officieel in de koningsklasse en is nog altijd op zoek naar twee geschikte coureurs voor achter het stuur.

Hoewel Audi officieel pas in 2026 gaat beginnen in de Formule 1. Lijkt er achter de schermen al wel te zijn gesproken over een mogelijke eerdere deelname. Aan het einde van het seizoen neemt titelsponsor Alfa Romeo namelijk afscheid van Sauber en dat opent de deur voor het Duitse automerk. Op dit moment rijden Valtteri Bottas en Zhou Guanyu nog voor het team, maar of dat over een aantal seizoenen nog steeds zo zal zijn, dat is de vraag.

Artikel gaat verder onder video

Zhou was al twijfelgeval

Binnen Audi zou er wat verdeeldheid zijn ontstaan over de positie van Zhou. Er gingen stemmen op die aan vervanging van de Chinese coureur dachten. Tijdens een persconferentie, eerder dit jaar, sprak het merk namelijk de wens uit om een Duitse coureur achter het stuur van één van de Audi's te zetten. De naam van Mick Schumacher ging even rond, maar de pijlen lijken te zijn gericht op de diensten van Hülkenberg.

De huidige coureurs hebben allebei een verbintenis tot het einde van 2024 en met de mogelijke eerdere intrede van Audi, zouden er ook nieuwe namen kunnen komen. Naast Hülkenberg zou Ocon de andere beoogde kandidaat zijn, zo meldt het medium. De Fransman zit in het voorlaatste jaar van zijn contract bij Alpine en in theorie kan hij worden overgenomen. Toch lijkt die kans relatief klein te zijn, want Ocon zit momenteel bij een Frans fabrieksteam, die uiteindelijk zelf voor de titels wil gaan rijden.