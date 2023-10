Weersverwachting Mexico: Zonnige omstandigheden met kleine kans op wat druppels

Remy Ramjiawan

Woensdag 25 oktober 2023 08:53

Het Formule 1-circus verplaatst zich dit weekend naar Mexico-Stad voor de Grand Prix van Mexico. In Qatar was het enorm warm en zorgden de omstandigheden voor uitgeputte coureurs en in Austin speelde de wind toch wel een rol.

In het 2023-seizoen heeft het weer toch wel een flinke rol gespeeld. Zo waren er toch wel een aantal regenraces te bewonderen en in Qatar kregen de rijders te maken met enorm zware omstandigheden. Dat was in de Verenigde Staten wel anders, al moesten de coureurs hun weg vinden tussen de windvlagen door, want daar zijn Formule 1-auto's toch wel erg gevoelig voor.

Weersverwachting GP van Mexico

Vrijdag wordt het weekend geopend van het miljoenenbal met de eerste- en tweede vrije training die zal worden verreden. Overdag zal het kwik stijgen tot aan 22 graden Celsius, met een hoge luchtvochtigheidspercentage van 76 procent, ook is er 15 procent kans op wat neerslag, zo meldt Weeronline. Op zaterdag zijn de omstandigheden hetzelfde als op vrijdag, als is de kans op wat druppels dan gedaald tot aan 5 procent. Voor de Grand Prix van Mexico is er nul procent op neerslag. Het zonnetjes schijnt, waardoor er een buitentemperatuur van 24 graden hangt rondom het circuit.