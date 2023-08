Hülkenberg heeft meeste starts zonder podiumfinish: "Nooit auto gehad om te winnen"

Jordy Stuivenberg

Donderdag 17 augustus 2023 12:28

Nico Hülkenberg is stiekem best trots op het feit dat hij de coureurs is met de meeste Grand Prix-starts zonder podiumfinish. De Duitser verscheen inmiddels alweer 193 keer aan de start, maar eindigde nooit bij de beste drie.

Hülkenberg reed door de jaren heen als vaste rijder voor Williams, Force India, Sauber, Renault en Haas. Het zijn allemaal teams die we terug hebben gezien op het podium, maar de coureur uit Emmerik tekende er altijd net op de momenten dat het er even wat minder ging. Toch heeft hij in 193 wedstrijden in totaal 530 punten verzameld en stond hij een keer op pole position.

Recordhouder sinds 2017

Hij heeft het record al sinds 2017 in handen, toen hij Adrian Sutil inhaalde tijdens de Grand Prix van Singapore. Zijn landgenoot kwam in 128 races ook niet in de buurt van het podium. “Het is een feit dat ik nooit op het podium gestaan”, zo wordt hij geciteerd door Autosport. “Als je erover nadenkt is het natuurlijk een beetje frustrerend. Iedere rijder wil winnen, maar daar heb ik nooit de auto voor gehad.

“Natuurlijk heb ik in goede auto’s gereden en waren er kansen om een podiumplaats te pakken, maar om verschillende redenen is dat nooit gebeurd. Maar als ik eerlijk ben, geniet ik er nog steeds van. Natuurlijk kijk ik weleens terug en zie ik dat ik dingen beter had kunnen doen. Dat frustreert me echter niet. Later dit jaar tik ik de 200 races aan, volgens mij in Mexico. Als ik echt zo slecht zou zijn, had ik het niet zo lang volgehouden. Dus ergens moet ik toch iets goed gedaan hebben.”