Het gaat erop lijken dat Nico Hülkenberg vanaf volgend seizoen in de kleuren van Sauber gaat rijden. F1-Insider meldt dat er een driejarig contract voor de Duitser klaarligt en dat er hier alleen nog een handtekening onder gezet hoeft te worden.

Het team van Haas doet het in 2024 beter dan initieel werd verwacht. Onder leiding van Ayao Komatsu heeft de renstal al vijf punten weten te verzamelen en er lijkt een duidelijke groei in te zitten. Toch lijkt Sauber, dat vanaf 2026 als Audi door het leven gaat, te lonken naar de diensten van 'The Hulk'. Het merk zou graag een Duitser achter stuur willen hebben van het team en lijkt in Hülkenberg de ideale kandidaat te hebben gevonden.

Ervaring in Formule 1

Het was Guenther Steiner die in 2023 Hülkenberg terughaalde naar de koningsklasse en het contract van de 36-jarige coureur loopt aan het einde van het seizoen af. Het Duitse medium weet te melden dat Audi een contract van minimaal drie seizoenen heeft aangeboden aan 'The Hulk'. De Haas-coureur bezit nu eenmaal over veel ervaring, want in zijn Formule 1-loopbaan heeft hij onder meer voor Aston Martin, Renault en Williams gereden. Audi is, ondanks de grote naam, nog altijd een startend team en kan zich op die manier verzekeren van de nodige ervaring.

Einde Valtteri Bottas en Zhou Guanyu?

Nog los van het feit of Hülkenberg daadwerkelijk gaat overstappen, lijken de dagen van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu wel echt te zijn geteld bij Sauber. Het duo is nog een overblijfsel van de Alfa Romeo-periode, maar Audi lijkt onder leiding van voormalig McLaren-teambaas Andreas Seidl een hele andere kant op te willen gaan. Carlos Sainz zou de beoogde opvolger zijn voor het andere stoeltje van Audi, maar de Spanjaard heeft diverse aanbiedingen op zak.

