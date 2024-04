Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft de kritiek op het aantal races ook meegekregen. Max Verstappen en Lando Norris waren na afloop van de race in Shanghai helder. Zo vinden zij het aantal races op de kalender nu al wat veel en een uitbreiding zien zij al helemaal als iets onwenselijks.

De koningsklasse ondergaat in 2024 de langste kalender aller tijden. Maar liefst 24 races worden er dit seizoen afgewerkt. Daar komen vervolgens ook nog eens zes sprintraces bij. Voor de coureurs is het al een moordend tempo, maar vooral voor de monteurs is het een slopend schema. Sinds de sport in handen is van Liberty Media, is het accent toch wel meer verlegt naar het entertainment boven het sportieve plaatje.

Sprintraces

Aan het format van de sprintraces is dit jaar wederom gesleuteld. Zo vindt vandaag de dag de Sprint Shootout op de vrijdag plaats, om vervolgens de sprintrace op zaterdag te hebben. Later die dag vindt dan de kwalificatie voor de hoofdrace plaats en die is nog altijd op zondag. Verstappen legde na de wedstrijd in China uit dat het sprintweekend nu weliswaar beter is ingedeeld, maar dat dit niet een opening is voor meer. Daar schaarde Lando Norris zich achter. Die vertelde dat het vooral voor de monteurs onhoudbaar is en stelde zelfs dat het ongezond is om het aantal races nog verder op te schroeven.

F1 is geen verplichting

Domenicali is natuurlijk de CEO van de sport, maar wel van de commerciële tak. De Italiaan heeft er geen geheim van gemaakt dat hij wel blij is met de sprintraces, want op die manier is er elke dag wel een belangrijk evenement. Liberty Media heeft miljarden dollars op tafel gelegd om de koningsklasse over te nemen van Bernie Ecclestone en die investering moet dan ook worden terugverdiend. Domenicali is bij Sky Sports F1 dan ook helder over de kritiek van Norris en Verstappen. "Als je wil rijden, kun je elke dag rijden. Als je niet in de Formule 1 wil rijden, is dat niet verplicht", aldus de CEO van de FOM.