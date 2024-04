Max Verstappen, die afgelopen weekend de F1 Grand Prix van China won en ook de sprintrace op zijn naam schreef, blijft voorstander van het klassieke weekend zonder sprintrace en hoopt dat F1 niet meer dan zes sprintraces toe gaat voegen aan de kalender. Daarnaast slaat hij alarm over het aantal races in een seizoen.

Tegenover de NOS zegt Verstappen dat de huidige kalender, met een recordaantal van 24 races in een seizoen, te zwaar is. Hierbij worden niet alleen de coureurs, maar vooral de monteurs en andere werknemers achter de schermen die niet zo vaak in beeld zijn zwaar belast en kan het soms zorgen voor overbelasting. "Dat is te zwaar en stressvol, vooral voor de monteurs."

Verstappen nog geen fan van sprintweekend

Stefano Domenicali, CEO van de FOM, stelde voor om met de coureurs in gesprek te gaan en ze te overtuigen van het sprintweekend. Verstappen weet echter nu al hoe dat gesprek gaat lopen en stelt dat zes sprintraces meer dan genoeg is. Volgens de Nederlander is het huidige format wel een verbetering ten opzichte van die van 2023. "Het sprintweekend werkte beter dan voorheen, maar laten we niet overdrijven en dit 12 keer per jaar doen. We hebben al 24 grand prixs en ook nog zes sprintraces. Ik hoop dat het er niet meer worden dan dit, want dan slaat het door en schiet de sport zichzelf in de voet."

Verstappen voorstander van klassieke F1

Sinds een paar jaar is F1 aan het proberen de sport vermakelijker te maken door minder trainingen en meer sprintraces en kwalificaties toe te voegen. Dit waren er eerst drie, maar is in verloop van tijd naar zes gegaan. Volgens Verstappen gaat er niks boven het oude format van drie vrije trainingen, een kwalificatie en een race op zondag. "Ik ben en blijf voorstander van het oude schema met de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag."

