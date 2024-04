Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, staat richting 2025 voor een belangrijke keuze: het tweede stoeltje naast Max Verstappen. Sergio Perez is de favoriet gezien zijn resultaten tot nu toe in 2024, maar toch staat ook Lando Norris van McLaren nog op het lijstje.

In gesprek met ServusTV zegt Marko dat Red Bull, ondanks de recente contractverlenging van Norris bij McLaren, nog steeds de Brit op het oog heeft. "Lando Norris is jong, en we houden hem zeker in de gaten." Voor nu lijkt de toekomst van Norris bij McLaren te liggen, het team waarvoor hij ook zijn debuut maakte in F1. Een paar podiumplekken zaten er voor de getalenteerde Brit al wel in, meer er ontbreken toch nog twee dingen.

Norris nog niet gewonnen

Norris rijdt nu al een paar jaar in F1, maar een zege heeft er nog niet ingezeten. Hetzelfde geldt voor een auto die kans maakt op een titel. De vraag is of dit ooit bij McLaren nog gaat gebeuren. Zijn volgende kans lijkt in 2026 te zijn, weet ook Marko. "Hij heeft nog geen Grands Prix gewonnen. Zijn vader grapte al dat hij misschien eens een race wint als Max met pensioen gaat, maar als hij naar ons komt, wint hij sneller."

Marko blij dat veelgestelde vragen van tafel zijn

Marko heeft met Red Bull Racing inmiddels in 2024 een race niet gewonnen, de Grand Prix van Australië, en is blij dat hij vragen over een foutloos seizoen niet meer hoeft te beantwoorden. "Gelukkig is de vraag of we alle races gaan winnen al van tafel, maar we willen het kampioenschap winnen. Onze tegenstanders zijn wel dichter bij ons gekomen, waaronder Ferrari, en het is belangrijk dat we het verschil weer vergroot hebben in de kampioenschappen, zowel bij de coureurs als bij de constructeurs."

