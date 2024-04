Toto Wolff, teambaas van Mercedes, is de afgelopen weken bezig met een heel opzichtig charmeoffensief richting Max Verstappen. Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, moet het maar eens klaar zijn en zou Wolff zijn focus op iemand of iets anders moeten richten.

Wolff stelde in China dat Verstappen het beste bij Red Bull kan blijven, omdat ze momenteel de snelste auto op de grid hebben. De Oostenrijker voegde er wel aan toe 'dat er ook andere factoren meespelen', waardoor Wolff de deur dus open blijft houden. Verstappen, die in China de sprintrace won, pole position pakte en de Grand Prix van China won, heeft nog contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing. Dankzij een, volgens de geruchten, clausule in zijn contract zou Verstappen echter makkelijk eerder kunnen vertrekken. Wolff lijkt met zijn numerieke interviews zijn best te doen om Verstappen over te halen.

Horner reageert

Tegen De Telegraaf wordt Horner geconfronteerd met de woorden van Wolff. "Zei Toto dat? Wanneer, net? Laat ik even rustig nadenken wat ik daarop ga zeggen. We weten dat Max een contract heeft, maar nog veel belangrijker: het gaat erom dat hij zich goed voelt in het team en hoe hij presteert. Ik denk niet Toto’s probleem de coureurs zijn. Ik denk dat hij zich beter kan focussen op andere elementen. Waarom zou je dit team willen verlaten voor Mercedes, dat op dit moment vaak achter hun eigen klantenteams eindigt [McLaren]”

Geen twijfel over toekomst Verstappen

Horner voegt vervolgens nog een laatste zin toe, waardoor duidelijk wordt dat wat betreft hem en Red Bull Racing Verstappen helemaal nergens anders heen zal gaan. "Ik kan je verzekeren dat er geen onduidelijkheid bestaat over waar Max volgend jaar zal rijden.” De vraag is of Verstappen het hiermee eens is. Op sportief gebied is er geen enkele reden om hierover te twijfelen, maar de reden van het ontstaan van de geruchten is natuurlijk de onrust die er in februari en maart was rondom het team. Deze storm is echter inmiddels wel weer wat gaan liggen, maar zolang de stoeltjes bij Aston Martin en Mercedes voor 2025 nog niet zijn gevuld zullen de geruchten blijven bestaan.

