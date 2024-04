Er was afgelopen weekend geen race in F1, waardoor Max Verstappen genoeg tijd had om zich met andere zaken bezig te houden. Hieronder viel echter niet Koningsdag, maar natuurlijk wel Team Redline, waar tijdens een vrije losse stream zoals meestal een paar bijzondere dingen zijn gebeurd.

Verstappen is op de baan in 2024 tot nu toe niet te stoppen geweest. De Nederlander heeft vijf keer pole position veroverd en zette ook vier van de vijf races op zijn naam. Alleen een uitvalbeurt in Australië heeft voorkomen dat hij foutloos aan 2024 is begonnen. De Nederlander staat hierdoor ook bovenaan in het kampioenschap, maar dankzij zijn uitvalbeurt is het gat niet zo groot als dat het zou moeten zijn gezien de dominantie van Verstappen.

Stream Verstappen komt ongelegen voor Penelope

Afgelopen weekend was Verstappen echter met veel dingen bezig, behalve F1. De Nederlander was, in het bijzijn van Kelly Piquet en haar dochter Penelope actief online, waar hij in een stream zat. Soms wordt er dan EA Sports FC gespeeld, maar meestal wordt er geracet. Zo ook dit keer. Tijdens een stream van Team Redline kwamen er veel veel mooie momenten langs, waaronder Penelope die aan Verstappen vraagt wanneer hij bij ze komt en stopt met streamen. "Ja, ik kom later! Ik zie je later."

Verstappen gevraagd om Toto Wolff te bellen

Naast een paar bijzondere crashes, hilarische momenten en scheldwoorden in verschillende talen (die Verstappen prima beheerst), krijgt Team Redline tijdens het streamen ook een donatie binnen met een bijzondere vraag. "Thanos (gebruiker) heeft net twintig euro aan Verstappen geboden om Toto Wolff te bellen tijdens de stream." Verstappen reageerde hier verstandigerwijs niet op, maar kon er wel om lachen. De opmerking heeft natuurlijk te maken met de geruchten omtrent Verstappen en Mercedes van de afgelopen tijd.

