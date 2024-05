Max Verstappen (26) wordt de laatste weken regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing, maar de Nederlander is zelf niet perse bezig met een vervroegd afscheid bij het team waar hij al z'n successen behaalde. Verstappen stelt dat er eigenlijk maar één echte voorwaarde is om een lang en gelukkig huwelijk tegemoet te gaan.

Verstappen maakt al jarenlang deel uit van de Red Bull-familie en kreeg op jonge leeftijd via Dr. Helmut Marko de kans om te debuteren op het hoogste niveau. Verstappen mocht instappen bij Scuderia Toro Rosso en wist in 2016 promotie af te dwingen naar de hoofdmacht. Daar is hij vanaf dat moment niet meer weg te denken. Verstappen moest enkele jaren geduld hebben, maar vanaf 2021 kreeg hij een bolide om te vechten voor de felbegeerde kampioenschappen. Sindsdien kroonde hij zichzelf driemaal tot wereldkampioen. En dat is ook precies de voorwaarde die Verstappen heeft om nog langer bij Red Bull Racing te blijven. Natuurlijk is er momenteel enige onrust achter de schermen, maar zolang de sfeer intact blijft en de resultaten op de baan goed zijn, ziet Verstappen nog geen reden om te vertrekken.

Verstappen heeft één voorwaarde voor Red Bull

In een eerder stadium gaf Verstappen al meermaals aan dat hij 'gewoon' bij Red Bull wil blijven als het team intact blijft en de sfeer goed is. Of het vertrek van Adrian Newey hem opnieuw aan het nadenken heeft gezet? De Limburger zegt van niet. Volgens Verstappen beslis je ook niet van de ene op de andere dag om van team te wisselen. "Uiteindelijk worden dit soort beslissingen niet zo gemakkelijk genomen en ik ben erg blij met waar ik nu ben", zo vertelde hij aan de verzamelde media. Toch heeft hij wel één voorwaarde om bij Red Bull te blijven - en die heeft hij ook meermaals aan zijn team kenbaar gemaakt. "Ik wil in de snelste auto rijden, dat heb ik altijd tegen het team gezegd. En dat is wat we nu hebben en volgend jaar kunnen we dat ook hebben."

Verstappen niet happig op nieuw project

De interne onrust lijkt Verstappen dan ook even geparkeerd te hebben. Dat geldt echter niet voor de ontwikkelingen richting 2026. Dan treedt het nieuwe motorreglement in werking en de nieuwe krachtbron, in samenwerking met Ford, is naar verluidt nog niet zo sterk als gehoopt. Mercedes, een echte motorenbouwer, is mogelijk beter bij het direct goed implementeren van de reglementen. Maar ziet Verstappen het zitten om te switchen en iets vanaf nul op te bouwen? "Ik heb niet perse het verlangen om plotseling iets nieuws op te bouwen of wat dan ook", zo zegt hij daarover.

