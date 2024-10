Helmut Marko heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat een vervoegd pensioen van Max Verstappen in F1 zeker realistisch is een niet als een loos alarm gezien moet worden. Daarnaast onthult Marko de veelbesproken exitclausule van Verstappen bij Red Bull Racing.

Verstappen heeft in het verleden al een paar keer aangegeven het zeker niet erg te vinden om, voor zijn contract eind 2028 bij Red Bull Racing afloopt, met pensioen in F1 te gaan. De Nederlander geeft niet zoveel om records, zoals de zeven kampioenschappen van Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Verstappen gaat in 2024 op voor zijn vierde titel op rij, met momenteel 52 punten voorsprong op de enige concurrent voor dit seizoen: Lando Norris.

Marko ziet realistisch gevaar van F1-pensioen Verstappen

In gesprek met Formel1.de zegt Marko dat hij wel degelijk rekening blijft houden met een vervroegd pensioen van Verstappen. Zeker nu de auto van Red Bull het lastig heeft en hij tevens door de FIA strenger aan wordt gepakt. "Het gevaar is er wel. Verstappen is niet het type persoon die erop uit is om de records van Schumacher of Hamilton te evenaren. Wanneer Verstappen in de auto zit, wil hij winnen. Het is alleen wel zo dat daarvoor de omstandigheden in orde moeten zijn. Als hij besluit dat de dingen hem niet langer bevallen, kan je erop rekenen dat hij van de een op de andere dag zegt dat hij er klaar mee is."

Marko over exitclausule Verstappen

Vervolgens onthult Marko ook dat er inderdaad een exitclausule in het contract van Verstappen staat. "De meeste topcoureurs hebben exitclausules die verbonden zijn aan hun prestaties. Verstappen heeft ook zoiets. In dit geval betekent dat alleen dat als wij hem niet de auto kunnen geven waarmee hij vooraan kan rijden, hij zeker zal overwegen of hij trouw blijft aan het team. Hij wil gewoon rijden voor een team waarbij hij de grootste kans op succes heeft."