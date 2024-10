Volgens Ralf Schumacher nemen veel mensen de uitspraken van Max Verstappen over een mogelijk vervroegd pensioen niet serieus genoeg. De Duitser ziet de huidige president van de FIA daar een belangrijke rol in spelen.

In gesprek met Formel1.de zegt Ralf Schumacher dat hij de uitspraken van Verstappen niet weg zal zetten als loze woorden. "Ik zou het zeker serieus nemen. Het was een moeilijk jaar voor Max Verstappen. Al die interne discussies, de discussie of hij nou wel blijft of niet, de auto die functioneert zoals hij nu doet’, somt hij alle tegenslagen op die de Nederlander te verduren kreeg. ‘Het wereldkampioenschap dat men als zekerheid zag, glipt hem nu een beetje door de vingers. Daar komt veel samen."

Schumacher ziet coureurs in F1 voorbeeldfunctie hebben

Ergens snapt Ralf Schumacher wel dat de FIA wil dat de coureurs wat minder schelden. De coureurs hebben volgens hem namelijk een voorbeeldfunctie. "Ik vind dat het ook niet helemaal op de juiste manier verlopen is. Je hoort in zo’n rustige omgeving niet zulke termen te gebruiken. Dat is duidelijk, ze hebben allemaal een voorbeeldfunctie. Aan de andere kant, dat is de emotie van de Formule 1. Dat het weggepiept wordt vind ik wel grappig."

Schumacher laakt FIA-president Ben Sulayem

Volgens Ralf Schumacher maakt de huidige president van de FIA, Mohammed Ben Sulayem, sowieso nog geen hele goede indruk sinds hij in 2022 de rol op zich nam. "De manier waarop het verlopen is, toont aan dat de FIA-president niet in staat is leiding te geven, de mensen mee te krijgen. Dat heeft hij keer op keer bewezen wanneer hij een poging doet vooruit te stoten, zich naar voren te dringen. Dat komt niet goed over."

