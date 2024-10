De toekomst van Max Verstappen in F1 is, na zijn uitspraken rondom het raceweekend van onder meer de F1 Grand Prix van Singapore, nog meer onderwerp van gesprek geworden.

Robert Kamphues gooit bij het F1 Race Café van Ziggo Sport de vraag op tafel en geeft vervolgens meteen zelf aan dat hij denkt dat Verstappen nog lang in F1 zal rijden, maar dat er een keer een einde aan gaat komen. Wellicht eerder dan gedacht. "De vraag is hoe lang Max [Verstappen] nog doorgaat. We zien hem niet tot zijn 45ste in de Formule 1 rijden." Rob van Gameren gaat vervolgens als eerste in op de vraag van Kampheus door te stellen dat de toekomst rondom Verstappen allesbehalve duidelijk is. "Dat weet je niet. Had je gedacht dat Alonso zo lang door zou gaan? Of van Hamilton of Räikkönen?"

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko onthult of Verstappen exitclausule in zijn contract heeft staan bij Red Bull Racing

Van der Zande kritisch

Renger van der Zande, zelf al jaren actief in IMSA, stelt dat hij niet verwacht dat Verstappen op korte termijn een pensioen van Verstappen verwacht en de Nederlander nog wel even door zal gaan. Van der Zande denkt namelijk dat veel coureurs zeggen wat Verstappen heeft gezegd over zijn toekomst en een mogelijk vervoegd pensioen. "Ze zeggen allemaal op hun 25ste of 27ste: dat ga ik nooit doen!"

Gerelateerd