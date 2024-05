Lando Norris heeft ogenschijnlijk een Instagram-post geplaatst die niet in goede aarde is gevallen bij Martin Garrix en Max Verstappen, want het bericht - dat geplaatst werd op Instagram Stories - werd al snel weer verwijderd door de coureur van McLaren. Hij verving de oorspronkelijke post met een andere - en als we de originele post bekijken, valt het wel ergens te begrijpen.

Martijn Gerard Garritsen, beter bekend als DJ Martin Garrix, was afgelopen dinsdag 14 mei jarig en mocht 28 kaarsjes uitblazen. Aangezien Norris een goede vriend is van de populaire disjockey, besloot hij een Instagram-bericht te maken om Garrix te feliciteren. De McLaren-coureur plaatste echter een foto die kortgeleden nog de nodige wenkbrauwen deed fronsen. Het gaat om de foto waarop Garrix op een surfplank te zien is met Verstappen, met wie hij een vakantie doorbracht. Op de foto zit Garrix, met ontbloot bovenblijf, gehurkt achter een voorover hangende Verstappen. Norris plaatste er de tekst bij: "Fijne verjaardag brooooo. Sorry HAHA, ik mis jou!" Garrix werd door Norris ook in het bericht getaged.

Norris verwijdert Instagram-post, maar kwaad is al geschied

Het lijkt er echter op dat Verstappen of Garrix niet blij waren met het wederom online gooien van deze foto door Norris, want de Brit verwijderd zijn bericht al snel, zo werd door diverse volgers opgemerkt. Het kan echter ook zo zijn dat Norris zich al snel realiseerde dat het wellicht niet erg handig was om deze foto te gebruiken, waarna hij besloot hem te verwijderen. Uiteindelijk plaatste Norris een nieuwe felicitatie voor Garrix. Het oorspronkelijke bericht ging echter al viral en werd massaal gedeeld, onder meer door het Verstappen-fanaccount Maxv1stappen_. Het kanaal, met ruim 148 duizend volgers, deelde het Instagram-bericht van Norris [klik hier om de post te bekijken].

Volgers gaan los onder post Verstappen en Garrix

Onder het bericht werd massaal gereageerd. "Dit lijkt een romantisch dagje uit", zo schrijft iemand. "Waarschijnlijk heeft zijn PR-team gezegd: "Haal die shit offline, Lando"", schrijft weer een ander. "Waar zit ik naar te kijken?", aldus een andere reactie. "Hij [Garrix] zit in de buurt voor DRS", zo klinkt het met de nodige humor. Garrix en Verstappen zullen blij zijn dat de post door Norris is verwijderd, maar weten ook dat in hun wereldje dit soort dingen snel viraal gaan, ook nadat ze verwijderd zijn. En dat zal Norris zich helaas ook realiseren.

