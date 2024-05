Lando Norris kwalificeerde zich als vierde voor de F1 Grand Prix van Monaco. De McLaren-coureur mocht van geluk spreken dat hij Q3 haalde. In de eerste kwalificatiesessie pikte hij namelijk een enorme Heineken-banner op.

De twintig beste coureurs ter wereld zoeken op het krappe stratencircuit in Monte Carlo natuurlijk overal de limiet op en soms gaan ze daar een beetje overheen. Op verschillende plekken langs de baan zagen we daarom dat de reclamestickers gescheurd waren of zelfs helemaal van de vangrail loskwamen. Dat gebeurde onder andere in Q1 in Mirabeau, de rechterbocht voor de welbekende Grand Hotel Hairpin. De Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz trokken daar een Heineken-banner los, voordat Logan Sargeant eroverheen reed. Norris kwam als volgende langs en de banner kwam vast te zitten onder zijn McLaren. Volgens Sky Sports F1-analist Martin Brundle was het een stuk van maar liefst 4 meter.

Drie seconden per ronde verlies

"Ik moest de pitstraat opzoeken om het er vanaf te krijgen," vertelde Norris tegenover de media in Monaco, waar ook GPFans aanwezig is. "Dit hoort gewoon niet te gebeuren in de Formule 1. Het is een beetje belachelijk, vind ik. We zeiden het nog [in de rijdersbriefing], we zeiden dat het weer ging gebeuren, en zij zeiden dat ze het zouden oplossen. Maar het was uiteraard niet opgelost. Ze moeten met een betere oplossing komen dan stickers. We raken de muur hier, maar het is onacceptabel dat het je hele weekend kan verpesten. Ze moeten echt een betere oplossing vinden."

The debris that got caught in Lando's car before his final flying lap. 😳



It was cleared by the team in the pit-lane so he could get back out there and put in his Q1 lap just in time. 👏#MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/zy7pkICFNE — McLaren (@McLarenF1) May 25, 2024

"Wat in Q1 gebeurde is iets dat niet hoort te gebeuren en dit is niet de standaard voor racecircuits," voegde McLaren-teambaas Andrea Stella toe. "We pikten [de banner] op onder de auto en de auto verloor zoveel downforce dat het gelijkstond aan een verlies van drie seconden per ronde."

