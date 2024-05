Volgens regerend wereldkampioen Max Verstappen zijn er binnen Red Bull Racing toch flink wat vraagtekens over de problemen met de RB20. De Nederlander erkent dat het simpelweg zit ingebakken in het ontwerp van de wagen, maar hoopt wel dat het team het dit jaar en anders volgend seizoen kan gaan verhelpen.

Het Oostenrijkse team had op zaterdag een zeldzame slechte dag waarbij Verstappen niet meer dan een zesde plek eruit kon persen. Sergio Pérez moest uiteindelijk genoegen nemen met P18, maar schuift voor de startopstelling door, omdat het duo van Haas vanuit de pitstraat zal starten. De normaliter zo dominante RB20 komt in Monaco niet zo goed uit de verf en het is geen toeval dat het om een stratencircuit gaat.

Rijden om de problemen heen

Verstappen legt tegenover onder meer GPFans de problemen bloot: "Onze auto absorbeert de camber [hoogteverschillen in bochten] gewoon niet goed. Dat gebeurde niet alleen in bocht 5, want dat was simpelweg een bocht die ik heb genoemd." Er waren volgens de 26-jarige coureur meer plekken waarop de auto niet thuis gaf: "Ik benoem niet eens de bochten waarin we echt sh*t waren. We weten dit al een tijdje en we rijden om de problemen heen."

Hopelijk dit jaar verholpen

Het belangrijkste is dat Red Bull gaat achterhalen waar de problemen vandaan komen, want die kennis is er op dit moment nog niet. "We moeten eerst gaan begrijpen waar dit door komt, want we snappen het nu gewoon niet. We gaan hard werken om het probleem te vinden en het natuurlijk verhelpen. Ik weet niet of dat ons dit jaar gaat lukken, maar anders hopelijk volgend jaar", aldus Verstappen.