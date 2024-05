Waarom werd het team van Haas gediskwalificeerd in Monaco?

Het team van Haas was de gebeten hond in Monaco. De renstal uit de Verenigde Staten werd namelijk door de wedstrijdleiding gediskwalificeerd voor de kwalificatie in Monte Carlo en dat was omdat de beide wagens niet door technische keuring kwamen. Wat was er nu precies aan de hand?

De kwalificatie in Monaco is toch wel één van de belangrijkste sessies van het weekend. Zo is er maar weinig ruimte om in te halen en baanpositie is dan ook cruciaal. Nico Hülkenberg wist zichzelf naar de twaalfde plek te rijden en Kevin Magnussen moest genoegen met P15. Het duo zal echter vanuit de pitstraat starten vanwege de diskwalificatie op zaterdag.

DRS-opening

Het team van Haas ging in de fout met de opening van de achtervleugel. "Eigenlijk waar het op lijkt, is een technische blunder van het team van Haas. De DRS-openingen van de achtervleugel, aan de zijkant, die waren te groot", zo legt GPFans-verslaggever Jan Bolscher uit. De opening mag maximaal 85 millimeter zijn, maar was in het geval van Haas groter. Het team verklaarde bij de stewards dat in Monaco gebruik werd gemaakt van een compleet nieuw ontworpen achtervleugel. Het oude ontwerp voldeed aan de regels, maar het DRS-gat was dus te groot in het nieuwe ontwerp. Het team suggereerde overigens dat er met de opening geen extra tijdwinst werd geboekt, maar voor de FIA was dat niet relevant. "Diskwalificatie is dan de enige straf die dan gehanteerd wordt", zo sluit Bolscher af.

De FIA wordt vaak beticht van inconsistentie, maar is in dit geval glashelder. Lewis Hamilton overkwam namelijk in 2021 een soortgelijk iets. De Brit werd namelijk na de kwalificatie in São Paulo gediskwalificeerd. De stewards hadden achteraf de opening gemeten in de achtervleugel en ook dat kwam destijds boven de 85 mm uit.

