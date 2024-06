Het mag duidelijk zijn dat de RB20 geen fan is van circuits met hobbels en hoge kerbstones. Hoewel er wordt gesproken over een fundamenteel probleem met de wagen, onthult dr. Helmut Marko in zijn column bij Speedweek, dat een oplossing met de voorwielophanging niet ver weg is.

Al vanaf de race in Imola moesten Max Verstappen en Sergio Pérez om de problemen heenrijden. De RB20 komt het beste tot zijn recht op een baan waar er een egale laag asfalt ligt en waar de kerbstones niet al te hoog zijn. Dat was overigens bij de voorgaande auto's (RB18 en RB19) ook het geval, maar de voorsprong op de concurrentie waren in die seizoenen groter en dus viel het probleem niet zo op.

Artikel gaat verder onder video

LEES MEER: naast de GP's ook niks van Oranje op het EK missen? Klik hier!

Vooruitgang met voorwielophanging

Hoewel het hier dus gaat om een fundamenteel probleem met de wagen, is Red Bull Racing wel bezig om het nadeel zo veel mogelijk weg te werken. Marko onthult dat het Oostenrijkse team dan ook op de goede weg zit: "We reageerden door naar Canada te komen met een zachtere basisopstelling. Maar dat was niet genoeg. Nadat de auto van de Racing Bulls in Montreal in dit opzicht erg sterk was, kijken we nu waar Red Bull Racing misschien een fout heeft gemaakt. Ik denk dat we op de goede weg zijn om snel vooruitgang te boeken op het gebied van de voorwielophanging."

Red Bull maakt zich geen zorgen

Komend weekend gaat in Spanje de eerste 'triple header' beginnen. Na het weekend in Barcelona reist het spektakel namelijk naar de Red Bull Ring af, om vervolgens een weekend later te gaan racen op Silverstone. Op de traditionele banen verwacht Marko een beter idee te krijgen van de problemen. "De concurrentie heeft ongetwijfeld een inhaalslag gemaakt, maar we maken ons geen zorgen. Er zullen nog verbeteringen aan de auto worden aangebracht, die veelbelovend zijn wat betreft de data."

Gerelateerd