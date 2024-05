Het is Richard Verschoor niet gelukt om de pole position om te zetten in de zege tijdens de hoofdrace in de Formule 2. De Nederlander moest in ronde 31 de race staken, vermoedelijk vanwege motorproblemen.

Op zaterdag kon Verschoor zijn geluk niet op door uiteindelijk naar de snelste tijd te grijpen in de eerste groep van de kwalificatie. De FIA heeft door het verwachte verkeer de kwalificatie voor de Formule 2 en de Formule 3 in twee groepen verdeeld. Verschoor kwam in groep 'A' uit en moest dus nog wachten op hoe er werd gepresteerd in de tweede groep. Nagelbijtend zat Verschoor op het schermpje te kijken en toen de vlag viel in de tweede groep, werd duidelijk dat hij vanaf pole position mocht starten.

Technisch euvel

Met de beste uitgangspositie ging Verschoor zondagochtend van start in Monte Carlo. Toen de lichten uitgingen in Monaco kon Verschoor direct een gaatje trekken en had hij iets meer dan één seconde op nummer twee Isack Hadjar. In ronde 19 schreeuwde Verschoor over de boordradio: "Jongens, ik ga stuk. De auto gaat stuk." Ondanks die melding wist hij nog steeds aan kop te blijven, maar het gat werd wel kleiner. Uiteindelijk maakte de Nederlander zijn pitstop en die was ook niet top en Verschoor verloor de leiding aan Hadjar, maar ook Paul Aron kroop ervoor. Uiteindelijk kwam Verschoor nogmaals binnen en ook daarmee werd het probleem niet verholpen en in ronde dertig kreeg hij het vervelende bericht te horen om de auto terug te brengen naar de pitstraat, om de wedstrijd te staken. Op dit moment is de directe oorzaak nog niet bekend, al wordt er wel gesproken over mogelijke problemen met de power unit.

LAP 30 / 42



📻 "Retire the car."



It's all over for Richard Verschoor 😥#F2 #MonacoGP pic.twitter.com/7JeoI4XsMR — Formula 2 (@Formula2) May 26, 2024

