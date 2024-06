Het team van Red Bull Racing is dit seizoen zeker niet zo dominant als we het laatste seizoen van ze gewend zijn en met name in de laatste paar races hebben Max Verstappen en zijn team het zeer lastig. Frans Verschuur legt uit wat er aan de hand is met de RB20 en waar men zoveel moeite mee heeft.

Na enkele lastige weken, waarin het veld steeds dichter bij elkaar is komen te liggen in de Formule 1 en Verstappen een flinke domper te verwerken kreeg met de teleurstellend verlopen Grand Prix van Monaco, mocht de wereldkampioen in Canada weer naar het hoogste plekje op het podium. Echt makkelijk ging het allemaal zeker niet op het Circuit Gilles Villeneuve in de verraderlijke omstandigheden. Het was vooraan meermaals stuivertje wisselen, maar uiteindelijk had toch Verstappen het allerbeste de zaakjes voor elkaar en kwam hij als eerste over de streep in Montreal.

Hoge kerbstones

Duidelijk is dat de suprematie van de Red Bull een stuk minder is dan we de afgelopen anderhalf jaar van ze gewend zijn. Verschuur legt in het Race Café uit wat er mis is met de RB20 op dit moment: "Over kerbstones kan die auto niet heen. Monaco, Canada, hoge kerbstones. Dat vindt die auto niet fijn. De hele wegligging nu is anders dan toen. Als die auto iets te hoog komt, is die downforce weg. Ze hebben die mechanische grip niet tot nu toe", stelt de analist over de problemen van de Red Bull.

Beterschap aanstaande

Volgens Verschuur is het echter ook duidelijk dat de weg omhoog eraan zit te komen. In Milton Keynes wordt er hard gewerkt aan een oplossing, terwijl de aanstaande races bovendien een stuk beter bij de RB20 zouden moeten passen: "Tot nu toe, want die zitten nu echt niet thuis hoor. Die zijn bezig met hoe ze die mechanische grip terug kunnen krijgen. In Barcelona hebben we geen kerbs, in Hongarije hebben we geen kerbs, in Oostenrijk ook niet en in Spa ook niet eigenlijk", besluit Verschuur.

