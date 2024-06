De concurrentie zit Red Bull Racing in 2024 op de hielen. Toch is er niet één team die constant Red Bull Racing uitdaagt en dat is volgens Helmut Marko een voordeel in het huidige jaar. In Monaco wist Charles Leclerc namelijk te winnen en in Miami was dat Lando Norris.

In het derde jaar van het huidige Formule 1-tijdperk lijken de topteams elkaar niet veel te ontlopen. Zo heeft Red Bull Racing waarschijnlijk de snelste auto op permanente circuits met weinig hoge kerbstones, komt McLaren juist tot leven op banen met precies de tegenovergestelde voorwaarden en Ferrari kan op een goede dag ook om de zege vechten. Hoewel er dus een echte titelstrijd in de maak zou kunnen zijn, pakken de teams vooral punten van elkaar en daardoor valt het puntenverlies voor Red Bull Racing, relatief gezien nog mee.

Concurrentie snoept punten van elkaar af

Voorlopig leidt het Oostenrijkse team in het contructeursklassement met een voorsprong van 49 punten op Ferrari. In de stand bij de coureurs staat Max Verstappen bovenaan met 194 punten, nummer twee Leclerc heeft op dit moment 138 punten achter de naam staan. "Deze situatie is een groot voordeel voor ons, want het achtervolgende peloton zit constant achter elkaar aan. We hebben niet één tegenstander, maar drie die punten van elkaar afsnoepen. Ik hoop dat het zo blijft", zo legt Marko in zijn column bij Speedweek uit.

Elk weekend een andere favoriet

De adviseur van Red Bull Racing verwacht daarnaast dat er dit jaar misschien wel elk weekend een andere favoriet zal zijn. "Deze ups en downs kunnen worden verklaard door de specifieke eigenschappen van de auto en het circuit, en ook door wie het beste in staat is om de banden in het beste werkvenster te krijgen in elk weekend en onder de zeer speciale circuitomstandigheden", aldus Marko.

