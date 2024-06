Lando Norris laat optekenen dat de grootste kracht van McLaren op dit moment is, dat ze twee coureurs hebben die ieder weekend goed presteren. Daarmee lijkt de Brit te hinten op de tegenvallende performance van Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez.

Het Formule 1-seizoen van 2024 is vooralsnog een hele interessante. Waar Red Bull Racing afgelopen jaar 21 van de in totaal 22 verreden races won, liggen Ferrari, McLaren, Mercedes en de Oostenrijkse grootmacht nu een stuk dichter bij elkaar. Het is op dit punt nog lastig te zeggen of Red Bull Racing echt een groot deel van de voorsprong op de concurrentie heeft ingeleverd, of dat zodra de huidige problemen aan de RB20 verholpen zijn, het gat weer aanzienlijk groter zal worden. Hoe dan ook, op dit moment kent de Formule 1 een erg spannende strijd.

Artikel gaat verder onder video

McLaren oogt sterk

Met name het team van McLaren oogt erg sterk. Lando Norris is de enige overgebleven coureur die ieder raceweekend nog in de punten is gereden, en de Britse formatie scoorde zowel in Imola als in Canada het hoogste puntenaantal van de grid. De performance van het team uit Woking ziet er dan ook goed en veelbelovend uit, maar volgens Norris is de auto niet de enige reden waardoor McLaren momenteel goede zaken doet.

OOK INTERESSANT: naast de GP's ook niks missen van Oranje op het EK? Klik hier!

Twee goede coureurs

"We hebben bij McLaren momenteel twee coureurs die geen fouten maken en ieder weekend vrijwel alles uit de auto halen", citeert Formel1.de. "Dat is op dit moment denk ik onze grootste kracht. Twee coureurs zijn altijd beter dan één, en het is vreemd dat niet veel andere teams dat [twee goede coureurs op de grid] hebben." Daarmee lijkt Norris te hinten op de tegenvallende performance van Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez, al is Red Bull volgens de Brit niet de directe concurrent: "Voor ons gaat het vooral om wat we kunnen doen ten opzichte van Ferrari.", klinkt het.

Gerelateerd