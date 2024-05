F1 24, de allernieuwste versie van de Formule 1-game van EA Sports, wordt op 31 mei aanstaande gelanceerd en gisteren deelde de maker van het spel alvast een sneak peek van de gezichten van de verschillende Formule 1-coureurs. Dat er hard gewerkt is aan de nieuwe graphics van het spel, is goed te zien als je de gezichten van de coureurs vergelijkt met de editie van vorig jaar.

De nieuwste versie van het officiële Formule 1-spel wordt op 31 mei aanstaande uitgebracht voor de Xbox, PlayStation en PC. Liefhebbers kunnen de game nu alvast reserveren op Bol.com, zodat ze hem op de dag van de release direct in huis hebben. In deze nieuwe versie kunnen gamers wederom aan de slag met alles wat de Formule 1 te bieden heeft. De focus in F1 24 ligt ditmaal op de sterk vernieuwde versie van de Coureurscarrière. Ditmaal is het mogelijk de loopbaan van een echte coureur op meer dan één manier te beleven. Ga je direct de titelstrijd aan op het hoogste niveau of stap je in de schoenen van een opkomend talent in de Formule 2? Wie liever aan de slag gaat met één van de legendes van de sport, kan ook zijn hart ophalen met F1 24. Maar EA Sports heeft ook veel aandacht besteed aan de nieuwe graphics van het spel, die het best tot hun recht komen op de nieuwe generatie consoles of op een krachtige gamecomputer.

Verstappen levensecht in nieuwe F1 24-game

Op Instagram deelde EA Sports een voorproefje van de nieuwe graphics en werden de nieuwe, sterk verbeterde gezichten van de coureurs getoond. Om fans een goed beeld te geven van de grafische verbeteringen, heeft EA een paar side-by-side voorbeelden toegevoegd, waarbij de gezichten van F1 24 vergeleken worden met de gezichten uit F1 23. Dit heeft men gedaan bij Max Verstappen, Alexander Albon en Carlos Sainz. Bij alle drie de rijders is te zien dat ze een flinke metamorfose zijn ondergaan wat betreft de realistische uitstraling die ze hebben gekregen. De F1-coureurs zien er in de meeste gevallen levensecht uit in de nieuwe game, al lijkt aan de ene coureur iets meer aandacht te zijn besteed dan aan de ander. Je kunt de nieuwe F1 24-faces hieronder bekijken.

