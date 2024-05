George Russell en Lando Norris werden na de derde en laatste vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco op het matje geroepen door de FIA. De eerstgenoemde zou Norris bij het uitkomen van de tunnel hebben opgehouden, maar het is de McLaren-coureur die op de vingers wordt getikt.

Mercedes maakt momenteel haar slechtste seizoen mee in het hybridetijdperk. Lewis Hamilton en Russell zijn allebei nog niet in de buurt van het podium geweest in 2024, maar de Zilverpijlen lijken op de straten van Monte Carlo hun beste kans tot dusver te maken op een trofee. Hamilton was het snelst in de eerste vrije training en tweede in de tweede vrije training. De zevenvoudig wereldkampioen sloot de laatste sessie voor de kwalificatie af als derde. Russell heeft het iets lastiger, maar zit er met P3 in VT1, P10 in VT2 en P6 in VT3 niet ontzettend ver vanaf. McLaren maakt een veel beter jaar mee met onder andere de eerste overwinning van Norris in Miami, maar de bolides in de kleuren van de Braziliaanse vlag lijken hier in Monaco hun meerdere te moeten erkennen in de snelheid van de Ferrari's en Max Verstappen.

Reprimande

In de tweede helft van de laatste vrije training was het druk op de krappe straten van Monte Carlo. Russell reed bij het uitkomen van de tunnel in het midden van de baan, terwijl Norris met een snel rondje bezig was. Norris moest zijn rondje afbreken, aangezien hij door zijn landgenoot werd geblokkeerd. Hij liet zijn ongenoegen aan Russell zien door naar links te sturen en langzaam naast hem te rijden. Norris heeft een reprimande, zijn tweede officiële waarschuwing van het seizoen, gekregen van de stewards voor het onnodig langzaam rijden. Dat is een overtreding van artikel 33.4 van het sportief reglement. Een gridpenalty krijgt de McLaren-coureur niet. Russell blijft onbestraft.

