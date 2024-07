Oscar Piastri mocht zich na de F1 Grand Prix van Hongarije officieel een winnaar noemen van een race in het wereldkampioenschap. Er moesten echter wel teamorders van McLaren aan te pas komen. Teambaas Andrea Stella waarschuwt dat als zijn coureurs het team niet voorop hebben staan, dat ze dan niet langer deel hoeven uit te maken van de renstal uit Woking.

Norris pakte de pole position op de Hungaroring, maar verloor de leiding direct bij de start. Ook moest hij de tweede stek eventjes uit handen geven aan Max Verstappen, maar de Red Bull-coureur had buiten de baan ingehaald en dus liet hij Norris er weer langs. De papaya-kleurige bolides verdwenen vervolgens aan de horizon. Piastri stevende af op zijn eerste overwinning, maar omdat Norris eerder naar binnen werd geroepen voor zijn laatste pitstop, kon hij zijn ploegmaat undercutten. Norris werd minstens zeven keer geïnstrueerd, soms op een cryptische manier, om Piastri erlangs te laten, zodat McLaren op die manier de strategiefout goed kon maken. In ronde 68 van 70 remde Norris hard af op het rechte stuk en Piastri kon zo alsnog zijn allereerste Formule 1-zege pakken.

"We hebben besprekingen met onze coureurs voor iedere race," vertelde Stella tegenover Speedcafe. "De discussie die we dan hebben, gaat over onze principes. Het is namelijk ontzettend lastig om Formule 1-races te managen als je het alleen maar hebt over regels. Als je zegt: 'Oh, de auto die voorop ligt, heeft prioriteit bij de pitstop', dan loop je echt het risico jezelf in de problemen te brengen. Iedere coureur zou bijvoorbeeld wanhopig proberen vooraan te liggen bij de eerste bocht, omdat ze die prioriteit willen."

"We praten over onze principes, wanneer het gaat om het racen," vervolgde de Italiaan. "Eén voorbeeld van zo'n principe, ik wil er niet te diep op ingaan, maar dit is een makkelijke, is dat het belang van het team voorop staat. Als je die kwestie verpest, dan kan je simpelweg niet deel uitmaken van het McLaren Formule 1-team. Dat is het principe. En dan herbevestigen we een aantal van onze manieren waarop we samenwerken, zoals bijvoorbeeld de radioberichten die we gebruiken in het geval we situaties als deze moeten oplossen. En dat is wat we voor de race doen."

