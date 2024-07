Lando Norris moest genoegen nemen met de tweede positie in de F1 Grand Prix van Hongarije na een teamorder van McLaren om Oscar Piastri voorbij te laten. De Brit geeft toe dat hij het eigenlijk pas in de laatste bocht van de laatste ronde wilde doen.

Norris pakte de pole position op de Hungaroring, maar verloor de leiding direct bij de start. Ook moest hij de tweede stek eventjes uit handen geven aan Max Verstappen, maar de Nederlander had buiten de baan ingehaald en dus moest hij dat plekje weer opgeven. De papaya-kleurige bolides verdwenen vervolgens aan de horizon. Piastri stevende af op zijn eerste overwinning, maar omdat Norris eerder naar binnen werd geroepen voor zijn laatste pitstop, kon hij zijn ploegmaat undercutten. Norris werd minstens zeven keer geïnstrueerd, soms op een cryptische manier, om Piastri erlangs te laten, zodat McLaren op die manier hun strategiefout goed kon maken. In ronde 68 van 70 remde Norris hard af op het rechte stuk en Piastri kon zo zijn allereerste Formule 1-overwinning pakken.

Goed punt

"Dat hoef ik niet te doen. Ik weet wat ik wel en wat ik niet ga doen," antwoordde Norris tijdens de persconferentie op de vraag waarom hij geen bevestiging gaf dat hij Piastri erlangs zou laten. "Het is vanzelfsprekend dat ik het in twijfel trek en dus is dat wat ik deed. Ik wilde eigenlijk wachten tot de laatste ronde, de laatste bocht. Maar vervolgens vertelden ze me dat als er plotseling een safety car was, dan kon ik Oscar niet voorbij laten, en dan zou ik er als een idioot hebben uitgezien. Toen had ik zoiets van: 'Ja, dat is wel een goed punt'. En dus liet ik hem gaan met nog iets van twee ronden."

Verloren bij de start

"Dat is niet hoe ik de overwinning verloor," vervolgde Norris, die van mening is dat McLaren de juiste beslissing heeft genomen. "Ik verloor de overwinning bij de start. Ik had een afschuwelijke, oké, niet afschuwelijke, maar wel een slechte start. Er gebeurde iets bij de tweede keer dat ik opschakelde en ik verloor al mijn momentum. Oscar dook aan de binnenkant en toen was ik gezien. Ik werd op de leidende positie gezet zonder dat ik het wilde. Voor mijn gevoel hebben we het onszelf veel te lastig gemaakt. We hadden gewoon eerst Oscar moeten laten stoppen en dan was het simpel geweest, maar de leiding werd aan mij gegeven en ik gaf hem weer terug. Ik had niet moeten winnen, ik verdiende de zege niet vanwege mijn start. Het is wel moeilijk om de leiding op te geven, wanneer je die positie in handen hebt."

