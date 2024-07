Piastri onthult: 'Niet Norris ging mij de zege ontnemen, maar dít misschien wel'

Oscar Piastri (23) heeft tijdens de Grand Prix van Hongarije zijn eerste F1-overwinning uit zijn loopbaan mogen bijschrijven. Het kwam echter niet vanzelf, want het lot van de Australiër lag lange tijd in de handen van de recalcitrante Lando Norris, die een teamorder leek te negeren, maar uiteindelijk toch plaatsmaakte voor zijn teamgenoot. Piastri reageert nu op dit voorval.

Bij de start van de race wist Piastri optimaal te profiteren van het duw- en trekwerk tussen Norris en Max Verstappen. De Australiër nam de leiding over en reed vervolgens een respectabel tempo. Toch was het zijn collega McLaren-rijder die op een gegeven moment weer aan de leiding kwam, omdat het team besloot Norris eerder binnen te halen voor een bandenwissel. Het zorgde voor een ongelukkige situatie, want het leek erop alsof Piastri in de steek werd gelaten door zijn team met de late pitstop. Norris kreeg vervolgens wel het verzoek om Piastri weer voorbij te laten, maar daar weigerde de Brit - die er zo het zijne van dacht - gehoor aan te geven. Pas in de absolute slotfase ging hij tóch van zijn gas, waardoor Piastri de overwinning kon pakken. Maakte de Australiër zich zorgen richting het einde?

Piastri maakte zich "geen zorgen" om Norris

"Ik denk niet dat ik me echt zorgen maakte", zo vertelde Piastri na afloop bij de pers. De 23-jarige coureur vertrouwde erop dat zijn team en Norris er samen uit zouden komen en dat er uiteindelijk een rijderswissel op de baan zou plaatsvinden. Wel maakte Piastri zich - omdat het allemaal zo lang duurde - ergens anders zorgen over. "Het enige waar ik me wel zorgen over maakte, was dat als er een safety car zou komen, dat de situatie niet meer in onze handen zou liggen [om een wissel te doen]. Dat zou de controle uit handen hebben genomen. Dat was dus eigenlijk het enige waar ik een beetje bezorgd over was, maar we hadden er bij de pitstop al over gesproken dat we het wel op zouden lossen."

McLaren wilde één-twee verdedigen

Piastri maakte zich geen enkel moment druk om Norris. Hij had er het volste vertrouwen in dat zijn teamgenoot uiteindelijk ook akkoord zou gaan met het plan. "Ik had er alle vertrouwen in dat iedereen in dit team, inclusief Lando, zou zorgen dat dit zou gaan lukken", zo zei hij. Er was ook geen sprake van een bewuste undercut van Norris op Piastri. "Lando zou Hamilton afblokken, terwijl ik lang ging om Verstappen af te dekken, omdat ik wist dat hij later was gestopt - en ik denk dat we gewoon heel voorzichtig waren", aldus de Australiër.

