Lando Norris kwam zondag tijdens de Grand Prix van Hongarije als tweede over de streep, al lag hij op koers om de race in Boedapest te winnen. Hij kreeg echter vanaf de pitmuur te horen dat hij Oscar Piastri voorbij moest laten. Na afloop van de race reageerde de Brit sportief.

De Grand Prix van Hongarije was een prooi voor het team van McLaren, maar de schoonheidsprijs verdiende het team niet. Piastri lag in leidende positie, maar opmerkelijk genoeg werd eerst Norris naar binnen gehaald voor de laatste pitstop, waardoor de Brit een undercut kon uitvoeren en hij aan de leiding terug het circuit op kwam. Dit natuurlijk tot frustraties van Piastri. Uiteindelijk probeerde het team rondenlang om Norris ervan te overtuigen dat hij zijn teammaat voor moest laten gaan. Iets dat hij uiteindelijk met drie ronden te gaan met frisse tegenzin deed.

In stijl

Na afloop van de race was het natuurlijk afwachten hoe we Norris zouden zien reageren, maar de Brit bleef netjes en reageerde sportief na afloop: "Een geweldige dag voor ons als team. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik ben zo blij. Het is een lange weg geweest, maar vandaag hebben we dit bereikt. We stonden heel ver voor op de rest, dus we hebben het ook nog in stijl gedaan", zo zegt hij toch enigszins opmerkelijk. Oscar had een goede start, hij pakte me vanaf de lijn en controleerde de race uitstekend. Het zat er natuurlijk een keer aan te komen en vandaag heeft hij het verdiend."

Vraag over teamorders

De nummer twee van de Grand Prix vervolgt: "Twee fantastische coureurs en een geweldig team. Het is lastig en er is nog een lange weg te gaan [in het constructeurskampioenschap], maar vandaag was onze dag. In Spa kan het weer helemaal anders zijn. We blijven ervoor gaan en willen hetzelfde blijven doen." Norris was ten slotte niet echt happig op het geven van een uitgebreid antwoord op een vraag over de teamorder: "Het team heeft me gevraagd het te doen, dus dat deed ik. Zo zit het", besluit hij.

