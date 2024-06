Lando Norris rijdt momenteel op de tweede positie in de F1 Grand Prix van Canada achter Max Verstappen na een safety car-periode. Er is echter onzekerheid over waar hij straks daadwerkelijk geklasseerd gaat worden. De McLaren-coureur wordt door de stewards onderzocht.

Norris mocht de wedstrijd op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal aanvangen vanaf de derde plek, nadat hij in de kwalificatie 0.021 seconden langzamer was dan George Russell en Verstappen. De eerste 58 van 70 ronden waren een spektakel met neutralisaties voor crashes van Logan Sargeant, Sergio Pérez, Carlos Sainz en Alexander Albon, en mooie gevechten voor de leiding. Regen zorgde ervoor dat het onvoorspelbaar was welke strategie de juiste was. Norris was erg rap en ging Russell en Verstappen uiteindelijk voorbij, maar hij kwam een ronde te laat naar binnen tijdens de eerste safety car-periode. De Brit viel terug naar de derde positie, voordat hij de tweede plek in handen kreeg voor de herstart in ronde 59 na een foutje en een extra pitstop van Russell.

Mogelijke tijdstraf

Waar Norris geklasseerd zal worden, is echter nog niet helemaal duidelijk. Er hangt namelijk een onderzoek van de wedstrijdleiding boven zijn hoofd. De stewards van de FIA onderzoeken of hij artikel 33.3 van het sportief reglement heeft overtreden. Daarin staat dat "als een auto de baan verlaat, dan mag de coureur terug de baan op komen, maar alleen als dit veilig gebeurt en zonder er voordeel uit te halen". Halverwege de race blokkeerde hij vanaf de derde plek een wiel in de remzone van de eerste bocht en ging rechtdoor. Hij kwam voor de neus van tweede man Russell terug de baan op. De Mercedes-rijder verloor zo'n anderhalve seconde in zijn jacht op raceleider Verstappen.

Norris kan hier een tijdstraf voor krijgen, maar nu in ronde 63 is het nog onduidelijk wat de stewards besluiten.

UPDATE 21:50 UUR

: De stewards hebben besloten geen straf uit te delen.dus voor Norris die zeker is van zijn tweede plaats.