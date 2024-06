Zak Brown blijkt een man van zijn woord te zijn. Eerder voegde hij na een belofte aan Daniel Ricciardo al de daad bij het woord met een tattoo van de lay-out van Monza. Dit keer is het het circuit van Miami dat vereeuwigd is op de rechterbovenarm van de McLaren-CEO, nadat Lando Norris wist te winnen in Florida.

Enkele jaren geleden was Brown al het haasje en moest hij richting de tattooshop samen met Ricciardo, destijds nog rijdend voor het team van McLaren. Na eerste overwinning van de Australiër voor het Britse team op Monza, moest de Amerikaanse voorman zijn belofte inlossen en ging voor het eerst de naald op de arm van Brown. Hij liet de lay-out van het snelle circuit in Italië op zijn linkerbovenarm vereeuwigen onder begeleiding van de lachende Ricciardo. Begin mei was het de beurt aan Norris om eindelijk zijn eerste overwinning in dienst van McLaren te pakken op het circuit van Miami en zodoende was Brown opnieuw het haasje.

Artikel gaat verder onder video

Tattoo nummer twee

Vlak na de race liet hij al bibberend weten weinig zin te hebben in zijn volgende bezoekje aan de tattooshop: "Ik wou dat het een korter circuit was. Monza was niet al te pijnlijk, maar deze heeft een stuk meer bochten. Negentien bochten, dat gaat behoorlijk pijn doen." Eerlijk is eerlijk: ondanks de frisse tegenzin is de Amerikaan toch weer opnieuw in de stoel geklommen, zo valt te zien op beelden op de socials. Met een lachende Norris naast zich, poseert Brown trots met zijn nieuwe "kunstwerk", dit keer op de andere arm. Op beelden valt te zien dat Norris zelfs een stukje van de tattoo zelf gezet heeft. "Yep, ik heb het opnieuw gedaan! Nog een tattoo, dit keer voor onze zege in Miami, Lando's eerste in de F1. Ik moet zeggen, het was even pijnlijk als de eerste keer. Gelukkig was Lando er om mij alle moed te geven die ik nodig had... not."

Gerelateerd