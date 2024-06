Lando Norris heeft de tweede positie binnengesleept tijdens de F1 Grand Prix van Canada. De McLaren-coureur lag eventjes aan de leiding, maar hij kwam tijdens een safety car-periode een ronde te laat binnen. Hij wist George Russell nog te verslaan, maar Max Verstappen was hem te snel af.

Norris ving de wedstrijd op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal aan vanaf P3. Russell en Verstappen reden eerst samen weg, maar op een gegeven moment vond de man uit Bristol de snelheid. Hij ging langs de Red Bull en de Mercedes, maar toen de race geneutraliseerd werd voor de crash van Logan Sargeant, kwam Norris een ronde te laat binnen. Hij viel weer terug naar de derde stek. Uiteindelijk werd het de tweede positie na een inhaalactie op Russell. Het is zijn vijfde podium van het seizoen en het gat tussen Charles Leclerc, die uitviel met motorproblemen, en Norris is nog maar 7 punten in het kampioenschap.

Teruggepakt door safety car

"Het was chaotisch en enerverend," begon Norris bij de traditionele interviews voor de top drie-coureurs. "Om eerlijk te zijn, ik heb het gevoel dat ik een goede race heb gereden, van start tot finish. Tijdens de eerste twee stints waren we erg sterk. De pace was geweldig. De safety car heeft het vervolgens verprutst, terwijl het me in Miami juist had geholpen. Die heeft me dus teruggepakt. Van mijn kant zie ik het als een bijna perfecte race. Een beetje ongelukkig, maar zo gaat het nou eenmaal. Het was erg leuk. Dit soort weersomstandigheden zorgen voor veel stress in de auto, maar tegelijkertijd geeft het ook plezier."

Montreal onvoorspelbaar

"Aan het eind van mijn eerst stint lag ik aan de leiding met tien, twaalf seconden voorsprong," vervolgde de McLaren-coureur. "Ik reed weg met twee à drie seconden per ronde. Het zag er allemaal mooi uit, maar het blijft Montreal, er is altijd wel iets dat het onvoorspelbaar maakt. Max reed een goede race zonder fouten. Ik ben blij met de tweede plek, het zijn goede punten voor het team - een prima weekend voor ons. De safety car hielp me in Miami, dus ik ga daar nu niet over klagen. Zo is het in het racen. We blijven vechten."

