George Russell begon de Grand Prix van Canada vanaf pole position, maar wist deze positie niet om te zetten in een overwinning. De Brit moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Max Verstappen en Lando Norris. Toch was hij na afloop absoluut niet ontevreden, al denkt hij wel dat hij Verstappen had kunnen pakken.

Russell begon vanaf pole en wist deze positie enige tijd vast te houden, maar de regen, de verschillende strategieën en de bijkomende chaos op de baan maakten dat uiteindelijk niet Russell, maar Verstappen er met de winst vandoor ging in Montreal. De Nederlander reed sterk en wist op de juiste momenten te profiteren. Russell liet ook goede dingen zien, maar maakte ook een paar foutjes. Ook zijn gevecht met Oscar Piastri verliep niet vlekkeloos, waardoor hij een positie verloor aan teamgenoot Lewis Hamilton. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de derde plaats, maar teleurgesteld was hij daar na afloop niet over. Een pole én een podium is immers fantastisch voor Mercedes anno 2024. Russell kijkt dan ook met vertrouwen naar de toekomst, zo zei hij bij de gridinterviews.

Russell positief na "gemiste kans" in Canada

"Het voelt als een gemiste kans. We waren erg snel aan het begin op de inters, maar met de slicks maakte we een paar fouten", zo begon hij zijn praatje tegenover Martin Brundle. "Maar niettemin hebben we ons eerste podium van het jaar. We hadden wel een snelle auto dit weekend en we konden weer vechten om de overwinning. Dat was leuk en dat is waar de Formule 1 om draait en waarom we naar buiten gaan om te racen." Als hij vervolgens de vraag krijgt of hij denkt dat hij Verstappen had kunnen pakken, antwoordt Russell vol vertrouwen: "Ik denk het wel, want we hadden de pace. Max was erg sterk op een bepaald punt in de race, maar toen wij de mediums erop deden aan het einde, waren we heel erg snel."

Russell verloor gevecht met Verstappen

Russell weet echter ook waar hij het gevecht met Verstappen verloor. "Ik denk dat dat incident met Oscar [Piastri, red.], toen ik hem probeerde in te halen maar uiteindelijk een plek verloor aan Lewis [Hamilton, red.], kostte ons op z'n minst plek twee en misschien hadden we kunnen vechten met Max later in de race. Maar weet je, we nemen de positieve dingen van dit weekend mee. Een eerste pole en een eerste podium van het jaar... Ik kijk uit naar de toekomst. Het was erg close met Oscar aan het einde, maar dat gold ook voor Lewis. Het was denk ik hard maar fair racen. Er was maar één droge lijn, dus je moest vastberaden zijn en je concurrenten vertrouwen", aldus de Brit.

