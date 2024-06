Daniel Ricciardo sleepte tijdens de F1-race in Canada zijn eerste top tien-finish van het seizoen binnen in een Grand Prix. De VCARB-coureur moet bijna ieder weekend zijn meerdere erkennen in Red Bull-collega Yuki Tsunoda, maar in Montreal waren de rollen omgedraaid. De Australiër legt uit hoe dat kwam.

Ricciardo werd halverwege 2023 opgeroepen om Nyck de Vries op te volgen bij het zusterteam van Red Bull, toen nog onder de naam AlphaTauri. Al gauw stond hij opnieuw langs de zijlijn vanwege een handblessure en toen hij eenmaal terugkeerde was het vaak Tsunoda die de punten binnensleepte voor het team uit Faenza. Dit patroon ging door aan het begin van 2024, op de verrassende vierde positie van Ricciardo in de Sprint in Miami na. Op het Circuit Gilles Villeneuve had de Honeybadger dan eindelijk de overhand op Tsunoda. Hij kwalificeerde zich als vijfde en finishte als achtste. Ricciardo verklaart waarom hij "met minder druk op de schouders, hongerig en gelukkig" naar Canada kwam.

Opbouwende kritiek

"Ik kijk altijd naar de dingen die op de baan gebeuren: kan ik hier later remmen of dit doen of dat doen?", begon de VCARB-coureur tegenover de aanwezige media in Montreal. "Na Monaco begon ik ook te kijken naar andere dingen die mijn prestaties beïnvloeden: ga ik een raceweekend in zonder energie of heb ik dit of dat gevoel niet? Ik deed aan goede zelftherapie na Monaco, kijkend naar dingen die ik verkeerd deed buiten het circuit. Ik probeer zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen en wat breder te denken." Ricciardo kwam samen met mensen die het meest dichtbij hem staan. "Het was als een open boek - opbouwende kritiek, kom maar op. Wat kan ik beter doen en waar mis ik iets? Veel ging over hoe ik met mijn energie omging door het weekend heen en niet om wat ik doe in de auto. Het gaat gewoon om het gevoel krijgen er klaar voor te zijn, wanneer ik eenmaal in de auto zit."

Klopjes op de schouder

"Als ik ergens mee zat, dan moest ik het kwijt kunnen," vervolgde de man uit Perth. "We waren open naar elkaar en ik wilde zeker weten of ze niet iets aan me zagen en of ze het kwijt moesten. Ik wilde in feite gewoon weten 'Wat denken jullie dat er verkeerd gaat? Vertel het me als je iets aan me ziet. Ik wil dat proberen recht te trekken. Maar ik zal jullie ook vertellen hoe ik me voel en misschien waarom ik me een beetje futloos voel. Misschien is de kalender momenteel een beetje teveel van het goede of iets dergelijks'. Dus daar hebben we heel open over gepraat en dat was fijn, want ik wilde hen de mogelijkheid geven het me direct te vertellen. Ik ben bijna 35, ik heb niet veel klopjes op mijn schouder nodig. Ik heb liever dat mensen heel direct met me zijn. Voor mijn gevoel was dat productief en dat voelde ik de weken daarna."

