McLaren kende een lastig weekend tijdens de F1 Grand Prix van Canada, waarin zeker op vrijdag en zaterdag de auto van het Britse team opvallende matig was. Mercedes en Red Bull hadden de betere auto, maar waarom was dit het geval?

In de podcast GPFans Raceteam van GPFans bespreken presentator Remy Ramijawan en redacteur Lars Leeftink het weekend van McLaren in Canada, dat vooral op vrijdag en zaterdag erg slecht verliep. "Het begon eigenlijk al op vrijdag. Op die dag zijn ze eigenlijk altijd heel erg goed en hebben ze soms zelfs een seconde voorsprong als Oscar Piastri of Lando Norris een goed rondje rijdt. In Canada was dit vanaf de eerste training niet het geval en waren ze er niet. Misschien had dat met de temperatuur te maken. Ze zijn op hun best als ze een voordeel hebben qua bandendegradatie (warme raceweekenden) en ze die koel kunnen houden, maar als het niet warm is (zoals in Canada) dan is dat effect eigenlijk weg. Dat was vrijdag en zaterdag het geval."

Zelfs warmte op zondag hielp McLaren niet

Iedereen dacht vervolgens, toen op zondag de temperatuur omhoog ging, dat McLaren weer de touwtjes in handen zou hebben. Dit was niet het geval, zag ook Leeftink. "Zondag was de temperatuur echt flink wat hoger, er was veel meer zon en baantemperatuur. Dan gaan de zondag veel beter zijn dan de vrijdag en zaterdag en gaat Mercedes minder zijn, want die zijn beter als er koude temperaturen zijn. Dat dacht iedereen. Maar dat was niet zo. Mercedes was goed, zeker Russell. Die had elke keer een antwoord op Verstappen als hij dichterbij kwam. Hij kon hem buiten een seconde houden."

