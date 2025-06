Het incident tussen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri tijdens de slotfase van de F1 Grand Prix van Canada na een stevig gevecht was eigenlijk het eerste moment tussen de twee coureurs sinds ze echt titelkandidaten zijn. Het leverde Norris een DNF op, maar Juan Pablo Montoya zag Max Verstappen na afloop van de race weer gelijk krijgen wat betreft de FIA.

Piastri en Norris reden achter elkaar tijdens de slotfase van de race in Montreal en reden zelfs op het lange rechte stuk met DRS naast elkaar. Piastri kwam echter als eerste door de bocht en zag vervolgens Norris proberen op start-finish aan de linkerkant erlangs te gaan. Daar was echter geen ruimte, waardoor Norris de achterkant van de auto van Piastri raakte en zijn vleugel verloor. Daarna raakte hij de muur en was de race van de Brit voorbij. Norris kreeg een straf van vijf seconden, maar geen strafpunten.

'Norris had strafpunten moeten krijgen voor incident met Piastri'

In gesprek met CasinoHawks stelt Montoya dat Norris strafpunt(en) had moeten krijgen voor het incident waardoor hij een DNF achter zijn naam kreeg en ook nog bijna Piastri uitschakelde. "Het andere dat ik gisteren hoorde, was dat iemand op internet zei dat Lando [Norris] een straf kreeg voor het incident, maar geen punten op zijn licentie. Waarom, als je iemand een straf van vijf seconden geeft voor roekeloos rijden en het veroorzaken van een incident, heeft hij dan niet op zijn minst een punt op zijn rijbewijs gekregen?"

'Dat is waar Verstappen altijd over klaagt'

Montoya vervolgt: "Dat is waar Max [Verstappen] altijd over klaagt en daarom heeft hij het ook over wat voor land er op het paspoort van de coureur staat. Hebben jullie [de FIA] niveaus waar je een straf kunt krijgen zonder punten? Normaal gesproken krijgt iedereen die iets stoms doet punten op zijn licentie. Wat Lando [Norris] deed was echt dom. Hij veroorzaakte een botsing. Je straft hem of je straft hem niet."

