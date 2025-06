Max Verstappen en George Russell waren na afloop van de F1 Grand Prix van Canada dankzij weer een incident tussen de twee voor het tweede raceweekend op rij onderwerp van gesprek. Was de actie van Russell bewust?

In de GPFans-podcast GPFans Raceteam gaan presentator Remy Ramjiawan en redacteur Lars Leeftink in op wat er in de slotfase van de race allemaal gebeurde achter de safety car. Volgens veel mensen ging Russell bewust op de rem, stellen de heren in de podcast ook. "Het is onsportief gedrag. Het is overduidelijk wat hij van plan was om te doen. Hij trapt gewoon vol op de rem. Russell zat niet zo heel dicht achter de safety car, dus er was wel echt ruimte om bijvoorbeeld gewoon van je gas af te gaan in plaats van zo te remmen."

Onderzoek Red Bull

Red Bull besloot te protesteren bij de FIA, een protest dat vanwege onvoldoende nieuw bewijs werd afgewezen. Leeftink ziet onder meer Toto Wolff en Zak Brown van Mercedes en McLaren er geïrriteerd over zijn, maar stelt dat Red Bull volgens de regels niks te verliezen heeft met het onderzoek. "Dat kunnen ze prima doen natuurlijk, want ze hebben niks te verliezen. Ik hoor McLaren CEO Zak Brown nu al klagen en zeggen dat Red Bull wel met bewijs moet komen. Hij irriteert zich er echt mateloos aan, want hij weet als geen ander dat het niet de eerste keer is dat Red Bull dit doet."

Bewuste actie Russell?

Dat de FIA niet eens Russell op eigen initiatief onderzocht verbaasde veel mensen. In de podcast wordt gesteld dat het een bewuste actie was om Verstappen richting Oostenrijk nog een strafpunt aan te smeren. "Russell wil hem gewoon een extra strafpunt aannaaien, want Verstappen zou dan achter de safety car Russell 'inhalen' en dat mag niet. Dan zou Verstappen wellicht een strafpunt krijgen en dan mag hij in Oostenrijk niet meedoen. Dat is gewoon wat hij hier probeert. Het [dit soort acties] maakt de Formule 1 ergens ook wel leuker, dat er een keer - buiten Verstappen - iemand is die iets doet waarvan je denkt van 'he', in plaats van al dat brave gedrag. Maar goed, het is natuurlijk wel proberen iemand een straf aan te naaien. Dat is uiteindelijk wel wat hier gebeurde. Dat zal hij niet toegeven, maar dat was wel wat er aan de hand was."

