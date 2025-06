Volgens Formule 1-journalist Michael Schmidt was het protest van Red Bull Racing afgelopen zondag wellicht vooral symbolisch bedoeld. In Formel Schmidt stelt de Duitser dat de inhoud van het protest nogal mager was, maar dat Red Bull vooral aan Max Verstappen wilde laten zien dat het volledig achter hem staat.

Het protest van Red Bull was gericht op de acties van George Russell achter de safety car. De Brit trapte op de rem, waardoor Max Verstappen, die op P2 lag, er kortstondig voorbijging. Binnen een mum van tijd zat de Mercedes-coureur op de boordradio om de vermeende overtreding te melden. Red Bull vond dat Russell opzettelijk en irrationeel remde, maar de FIA zag dat anders. Het team beschuldigde Russell daarnaast van onsportief gedrag, omdat ook hij weet dat Verstappen nog slechts één strafpunt verwijderd is van een schorsing. Ook dat deel van het protest werd afgewezen.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull wilde vooral Verstappen steunen

De vermeende brake test zorgde ervoor dat Verstappen Russell even voorbijging, maar volgens Schmidt zijn dit soort situaties niet uitzonderlijk. "Dat kan gebeuren onder de safety car. Zelfs Verstappen gaf aan dat de safety car erg langzaam reed", aldus Schmidt, die geen overtreding van Verstappen ziet. Dat Red Bull desondanks een protest indiende, ziet hij vooral als een signaal richting Verstappen: "Red Bull wil uiteraard aan Max laten zien: 'we doen er alles aan voor jou en dienen een protest in, hoe kansloos ook. We geven je rugdekking.' Ik weet vrijwel zeker dat dat heeft meegespeeld," beredeneert Schmidt.

Simracen én Max steunen in het hol van de leeuw op Silverstone? Kom naar het GPFans VIP Event

Gerelateerd