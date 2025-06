Toto Wolff bestempelt het ingediende protest van Red Bull Racing tegen George Russell in Canada als "kleinzielig en gênant." Opvallend daarbij is dat de Mercedes-teambaas Max Verstappen vrijpleit van bovengenoemde krachttermen.

Red Bull Racing diende ruim twee uur na afloop van de Grand Prix van Canada twee protesten in tegen racewinnaar George Russell, vanwege de remactie van de Brit achter de safety car. De Oostenrijkse formatie vond het in eerste instantie gevaarlijk rijgedrag, en was daarnaast van mening dat de actie van Russell erop berust was om Verstappen een strafpunt aan te smeren, wat hem op een schorsing zou komen te staan. Dit omdat Russell direct over de boordradio riep dat Verstappen hem had ingehaald achter de safety car. De stewards van de FIA verwierpen beide protesten, ruim vijf uur na afloop van de race.

Artikel gaat verder onder video

Wolff over "gênante" protesten Red Bull Racing

"Het duurde twee uur voordat Red Bull het protest indiende, dus dat was hun eigen schuld", vertelt Mercedes-teambaas Toto Wolff tijdens de première van F1: The Movie in New York. "Het is eerlijk gezegd ontzettend kleinzielig en nietszeggend. Ze deden dit in Miami ook. Nu dienden ze twee protesten in. Eén hebben ze weer ingetrokken, omdat het zo belachelijk was. Red Bull komt steeds met van die rare clausules, als het al clausules zijn. De FIA moet daar eens naar kijken, want het is zo vergezocht dat het is afgewezen. Je wint en verliest op de baan. Dit was een eerlijke overwinning voor ons, zoals er zoveel waren in het verleden. Het is gênant."

Wolff pleit Verstappen vrij

Op de vraag of Wolff van mening is dat de FIA de protesten van Red Bull Racing sneller had moeten verwerpen, klinkt het: "Eentje trokken ze weer in als protest. Ze gingen er niet eens mee door, omdat het onzin was. Het tweede protest kostte ons vijf uur, omdat ik niet eens weet wat er bedoelt wordt met 'onsportief gedrag', of zoiets. Waar gaat het over? Wie bedenkt dat? Ik weet honderd procent zeker dat het niet Max was. Hij is een racer. Hij zou nooit een protest indienen voor zoiets nietszeggends."

Gerelateerd