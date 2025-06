Robert Doornbos, voormalig coureur van Red Bull, heeft in de podcast Pit Talk een bizarre ervaring gedeeld van zijn tijd bij het team. Hij onthulde dat Adrian Newey, de geniale ontwerper van Red Bull en nu Aston Martin, hem vroeg om te testen of hij kon rijden met zijn voeten boven elkaar. Dit om de aerodynamica van de auto te verbeteren.

In de praktijk bleek dit echter niet mogelijk te zijn. De Brit, die in 2006 bij Red Bull kwam na een succesvolle periode bij Williams en McLaren, was een belangrijke factor in de opmars van Red Bull naar de top van de Formule 1. Onder zijn leiding werden er maar liefst veertien wereldkampioenschappen veroverd. Doornbos, die testcoureur was tijdens de beginjaren van Newey bij Red Bull, stelt dat hij vaak als "testdummy" werd gebruikt. Zo moest hij onder meer testen hoe lang vleugels meegingen en hoe flexibel ze waren.

Doornbos over bizarre test met Newey

In de podcast vertelt de Rotterdammer over een specifiek verzoek dat de ontwerper had. “Wat vind je ervan om met je voeten boven elkaar te rijden?” Ondanks dat hij er zelf niet veel van geloofde, besloot Doornbos het te proberen. Nadat hij het had geprobeerd, zag hij Newey aantekeningen maken. Toen hij vroeg wat de ingenieur aan het opschrijven was, kreeg hij te horen dat er iets in de auto zou gaan veranderen. “Tussen de motor en het stuur”, was het antwoord. Doornbos realiseerde zich dat hijzelf daarmee werd bedoeld.

Doornbos over Newey

Een mooi voorbeeld van hoe innovatief de ontwerper is. “Hij is zo intelligent. Als hij de coureur kon vervangen door een computer, zou hij daar ook van genieten.” Newey, die in 2024 vertrok bij Red Bull, is nu bij Aston Martin aan de slag gegaan. Daar bereidt hij zich voor op de veranderingen die in 2026 in de Formule 1-reglementen doorgevoerd gaan worden.