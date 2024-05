Guenther Steiner heeft nog maar eens herhaald dat hij denkt dat Max Verstappen en Red Bull Racing niet eeuwig de Formule 1 zullen domineren en er binnenkort een einde aan de reeks gaat komen, waardoor het tijd zal zijn voor andere teams en coureurs om op te staan.

Verstappen en Red Bull Racing wonnen vier van de zes races in 2024 en staan bovenaan in de twee kampioenschappen. In gesprek met Sky Sports liet Steiner eerder al weten dat hij denkt dat de dominantie van Red Bull en Verstappen niet voor eeuwig is en het vertrek van Adrian Newey impact gaat hebben. "Red Bull staat er goed voor. Op de korte termijn zal het geen groot verschil maken, want het concept staat al. De engineers halen al de beste prestaties uit deze zeer goede auto. Daar hebben ze Adrian niet voor nodig. Hij is er om voor de toekomst te plannen en niet om te overzien wat er op het circuit gebeurt."

Steiner ziet dominantie Verstappen en Red Bull ten einde komen

In gesprek met Jack Plooij van Ziggo Sport zegt Steiner dat hij zeker weet dat er een einde komt aan de dominantie van Verstappen en Red Bull Racing in de Formule 1. "Aan alles komt een eind. Dominantie is altijd eindig. Veel mensen doen hun best, Ferrari heeft ook weer updates in Imola. Hopelijk zitten ze er wat dichterbij. Als Max niet meer standaard vooraan het veld ligt, en hij moet ervoor vechten, dan is er ook een grotere kans op fouten."

Verstappen geniet van duels in F1

Volgens Steiner geniet Verstappen wel degelijk van wat duels tijdens een race. "Ik denk dat Max dat [vechten voor zeges] ook wel leuk vindt. Het is goed voor de Formule 1, want mensen zien dat niet alleen Max kan winnen, maar ook een andere coureur." De Nederlander heeft zelf vaak aangegeven dat hij het meest geniet als hij dominant aan de leiding kan rijden en de race kan controleren.

